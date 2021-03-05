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北市訂定自助洗衣店安全管理自治條例 議員批：做一半

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市社區、巷弄有越來越多的自助洗衣店，但北市訂定自助洗衣店安全管理自治條例草案只做一半，僅針對使用天然氣或液化石油氣作為能源的自助洗衣店做規範。記者楊正海／攝影
台北市社區、巷弄有越來越多的自助洗衣店，但北市訂定自助洗衣店安全管理自治條例草案只做一半，僅針對使用天然氣或液化石油氣作為能源的自助洗衣店做規範。記者楊正海／攝影

台北市社區、巷弄有越來越多的自助洗衣店，但台北市議員游淑慧發現，北市訂定自助洗衣店安全管理自治條例草案只做一半，僅針對使用天然氣或液化石油氣作為能源之自助洗衣店做規範，不包含使用全電力的自助洗衣店，恐成安全管理的漏洞。對此，北市產發局指出，業者受電業法規定，用電設備要符合規範，並做相關申報，台電公司也會每3年做一次檢查。

過去有不少縣市發生自助洗衣店的氣爆、火警事件，部分業者為節省成本，會採用瓦斯燃燒加熱，而且無人看管，甚至引發民怨，游淑慧說，北市自助洗衣店為了客群便利性多半開在住宅區，若發生意外後果不堪設想，故確實有規範自助洗衣店安全管理的必要性。

游淑慧說， 台北市自助洗衣店安全管理自治條例是規範台北市之自助洗衣店，但該條例僅針對使用天然氣或液化石油氣作為能源之自助洗衣店，對於使用全電力之自助洗衣店及自助洗衣店之用電安全部分完全沒有規範。

以一般自助洗衣店為例，動輒10台以上的洗衣機及烘乾機同時運轉，若沒有專業的電氣技術人員進行配電或是定期檢修造成的風險並不比使用天然氣及瓦斯來得少，先前新北市就有自助洗衣店因用電不當導致電線走火的案例。

對此，產發局指出，目前因天然氣與液化石油氣的自助洗衣機，中央沒有相關法令來管理，北市已先制定自治條例管理，而用電部分，由電業法來規定，用戶用電設置皆要符合電業法規範，並做相關申報，台電公司也會每三年做一次檢查。

市府指出，北市天然氣或液化石油氣的自助洗衣店大約有250家，從去年就開始調查，並會跟消防局半年做一次檢查，至於使用電力的洗衣店，家數仍在清查中。

化石 游淑慧

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