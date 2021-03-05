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函送封路飆車族 金山警局嚴辦決不寬貸
北海岸地區台二線有飆車族封路飆車，民眾將影片po網，直指路過都不敢按喇叭或閃燈示意，為此，金山警分局成立專案小組，過濾分析車輛，傳喚車主及在場駕駛等16人到案說明後，依公共危險等罪嫌函送法辦。
金山警分局分局長趙家輝指出，專案小組透過過濾分析約50台車輛資料，並進一步鎖定車隊核心成員後，報請基隆地檢署指揮偵辦，其中涉及公共危險罪事證明確有8輛汽車、2輛貨車及1輛機車，通知車主及在場駕駛等16人到案說明後，依公共危險等罪函送法辦。另外，涉嫌圍觀、助勢之車輛，也將依相關交通法規予以舉發。
北海岸台二線風景優美，金山警分局相當歡迎民眾驅車前來休閒觀光，但絕不允許利用路幅寬又筆直之路段聚眾飆車滋事，以及飆車噪音擾民情事發生，警方將秉持嚴正執法立場，如有危險駕駛等不法行為，即啟動快速打擊機制，從嚴查辦，決不寬貸。
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