快訊

明天鋒面通過劇烈變天！ 這段時間全台有雨 降雪機率曝

宅經濟正夯 觀天下有線推客廳就是健身房

觀天下 / 記者陳郁薇／汐止報導
網紅薛薛受邀到觀天下有線電視門市，實際體驗Uniigym的體感互動健身平台。 圖／觀天下有線電視提供
網紅薛薛受邀到觀天下有線電視門市，實際體驗Uniigym的體感互動健身平台。 圖／觀天下有線電視提供

居家宅經濟正夯，觀天下有線電視推出互動體感健身課程，主打在家就可以運動，客廳就是健身房，只要家中有電視機上盒！就能在家享受健身樂趣，目前觀天下有線電視門市也提供臨櫃體驗服務，歡迎民眾踴躍參加。

因為疫情的關係，居家經濟正夯，Uniigym互動體感健身課程，是AI結合雲端運算的高科技互動體感健身，有專屬媲美電影動畫做特效的團隊，打造光影化互動健身內容，主打將客廳升級健身房，在家就可以運動，硬體需求極低，只要家中有電視機上盒，平均每天不到5元！就能在家享受健身樂趣，是民眾居家健身最佳選項，娛樂性高卻不用花大錢。

近日網紅薛薛受邀到觀天下有線電視門市，實際體驗Uniigym的體感互動健身平台，搭配有線電視系統業者就可用的訂閱方案，內容上有各式各樣的運動健身課程可選，且不用額外付費，讓平時也有上健身房習慣的薛薛直言，其實能在家運動也很不錯，不出門也能健身很方便。

網紅薛薛表示，Uniigym的體感互動健身平台，使用有線電視數位機上盒搭配一個外接鏡頭，月繳149元就可暢享近千堂健身課程，可一邊觀看影片操作、透過鏡頭即時追蹤動作，再搭配智慧穿戴裝置偵測心跳。

此外只要新申裝台灣大寬頻光纖上網，就能免費享有體感互動平台服務，想要知道怎麼運用每天5分鐘，讓自己練核心又鬆筋修復，目前在汐止觀天下門市舉行臨櫃體驗活動，現場體驗結束還有小禮物可拿。

健身 網紅 汐止

延伸閱讀

影／「用網路反攻大陸！」 趙少康：成立網紅國家隊

趙少康提青年政見 將組網紅國家隊赴陸比賽

運動後伸展比運動前更重要！三個伸展動作跟著做，避免五大危機

優力勁聯搶當健身圈的Netflix！把家變成健身房 體感互動數據全都錄

相關新聞

北投長青樂活住宿照護月收55K 民眾直呼「太貴了吧」

北投奇岩長青樂活大樓今天正式啟用，是北投區第一家綜合型社福大樓，其中2樓和3樓為住宿型長照機構，專門針對具有行動能力的失...

林右昌嗆一日雙塔「老哏過時」 柯文哲：別鬧喔！

基隆市長林右昌今天宣布參加「台灣切西瓜」，要在24小時內騎偉士牌機車進行南北縱走大冒險，全程共700公里，還嗆台北市長柯...

AZ疫苗首長先打？ 黃珊珊：不是要打就能打

11.7萬劑韓國AZ疫苗日前抵達台灣，新北市長侯友宜日前呼籲應讓首長優先施打，以安民心。對此，台北市副市長黃珊珊今天受訪...

南勢角捷運站騎樓遭亂停妨礙通行 新北：未停好可開罰

新北南勢角捷運站附近的機車停車位難尋，更有騎士隨意把機車停放在人行道、騎樓，導致行人沒有舒適且順暢地行走空間，新北市議員...

函送封路飆車族 金山警局嚴辦決不寬貸

北海岸地區台二線有飆車族封路飆車，民眾將影片po網，直指路過都不敢按喇叭或閃燈示意，為此，金山警分局成立專案小組，過濾分析車輛，傳喚車主及在場駕駛等16人到案說明後，依公共危險等罪嫌函送法辦。

淡水步道坡度過陡 要增設扶手助長者通行

新北市淡水區中正東路二段48巷，是一條穿過捷運紅樹林站軌道下方的涵洞，因是連接淡水紅樹林自行車步道與中正東路的重要通道，許多長者要從住家往返紅樹林步道，經過這個上坡時都會特別難走，對此市議員陳偉杰會勘，要增設扶手，方便通行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。