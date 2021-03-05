宅經濟正夯 觀天下有線推客廳就是健身房

居家宅經濟正夯，觀天下有線電視推出互動體感健身課程，主打在家就可以運動，客廳就是健身房，只要家中有電視機上盒！就能在家享受健身樂趣，目前觀天下有線電視門市也提供臨櫃體驗服務，歡迎民眾踴躍參加。

因為疫情的關係，居家經濟正夯，Uniigym互動體感健身課程，是AI結合雲端運算的高科技互動體感健身，有專屬媲美電影動畫做特效的團隊，打造光影化互動健身內容，主打將客廳升級健身房，在家就可以運動，硬體需求極低，只要家中有電視機上盒，平均每天不到5元！就能在家享受健身樂趣，是民眾居家健身最佳選項，娛樂性高卻不用花大錢。

近日網紅薛薛受邀到觀天下有線電視門市，實際體驗Uniigym的體感互動健身平台，搭配有線電視系統業者就可用的訂閱方案，內容上有各式各樣的運動健身課程可選，且不用額外付費，讓平時也有上健身房習慣的薛薛直言，其實能在家運動也很不錯，不出門也能健身很方便。

網紅薛薛表示，Uniigym的體感互動健身平台，使用有線電視數位機上盒搭配一個外接鏡頭，月繳149元就可暢享近千堂健身課程，可一邊觀看影片操作、透過鏡頭即時追蹤動作，再搭配智慧穿戴裝置偵測心跳。

此外只要新申裝台灣大寬頻光纖上網，就能免費享有體感互動平台服務，想要知道怎麼運用每天5分鐘，讓自己練核心又鬆筋修復，目前在汐止觀天下門市舉行臨櫃體驗活動，現場體驗結束還有小禮物可拿。