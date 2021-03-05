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淡北道路引爭議 淡水里長不接受反對理由

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
爭取多年的淡北道路掀起雙北論戰，淡水里長非常不能接受台北市里長反對的理由。 圖／紅樹林有線電視提供
爭取多年的淡北道路掀起雙北論戰，淡水里長非常不能接受台北市里長反對的理由。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市爭取多年的淡北道路，最近又掀起雙北論戰，有台北市北投區里長向台北市長柯文哲反應，別把新北市的塞車問題丟到台北市。對此，引起淡水里長們的不滿，里長聯誼會長邱美津更表示，非常不能接受這樣的反對理由。

新北市交通局長鍾鳴時表示，淡北道路是紓解北海岸觀光旅遊與通勤長期壅塞的最佳方案路廊，讓雙北共榮，絕非是將車流壅塞問題轉於北投、士林地區。

局長鍾鳴時指出，過去針對相關交通環保議題已經超過10年以上討論、調整、審查，新北、台北兩市交通局並共同成立專責小組，秉持尊重、積極溝通，也因應北市交通局的要求，將設計修正，對於目前台北市北投區中央北路與台二乙線的路口，還有立德路的車流，經過專業評估與淡北道路的設計，反而更能夠解決目前的塞車問題。

淡水里長聯誼會長邱美津表示，新北市淡水區與台北市北投區就在隔壁，大家都是生活共同圈，並沒有數據顯示淡北道會增加北投的塞車問題，若是如此反對，是不是也要禁止台北市的車輛使用台二線到淡水或是北海岸，這想法太自私了。

局長鍾鳴時說，淡北道路是解決原本雍塞的車流量，而不是新避路線導入更多的車流量，更不是丟問題給台北市，希望北投市民能夠真正了解淡北道路的實質設計內容，經過充份溝通，才能讓雙北共榮，解決問題。

北投 淡水

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