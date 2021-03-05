北投長青樂活住宿照護月收55K 民眾直呼「太貴了吧」

北投奇岩長青樂活大樓今天正式啟用，是北投區第一家綜合型社福大樓，其中2樓和3樓為住宿型長照機構，專門針對具有行動能力的失智老人而設置，共有43間房，每個月收費約5.5萬元，比起一般長照機構普遍收費3.6萬到4.8萬元高出許多。而南港東明住宿長照機構同樣提供24小時照護，但最低每月僅收3.6萬元。

根據收費項目明細，5萬5千元中，1萬7千元為床位費、膳食費6千元、照顧費3萬2千元，其他需要額外收費的項目，像是測量血糖，每次50元，陪同就醫每小時250元、高耗電用品每月300元，其餘交通費、醫療費則實支實付。

社會局說明，依照法定照護比例，每3個老人就必須要有1名照服員，以43房計算，大約要15名照服員，再加上勞基法規範，排班、加班費、輪班都需要不少照服員或護理師，又是24小時營業，要祭出更多薪資留住人才，而且43房都是單人房，所以收費更貴，推算出來是5萬5千元。

社會局說，具行動能力的失智老人要入住前，必須經過評估，與長輩談話、體檢，最後試托，若能夠習慣環境才會正式入住，目前已經有三名失智老人住進去。

而同樣是北市府委外經營的東明住宿長照機構，雖然只有一間單人房，但收費是每月4萬5千元，其中膳食費每月也只要4千元。

對此，國民黨議員張斯綱表示，長青樂活大樓失智住宿照顧收費稍微高一點，但畢竟是政府委外經營，價格要在下修，一個月5萬5千元對大多數長輩都有負擔，希望市政府可以再思考一下收費，參考民間業者收費，相信照護能力不會打折。

民進黨議員林世宗也認為收費不合理，他說市府蓋了很多長照中心，應該要體恤長輩，讓社會局和衛生局攜手合作，推動醫療照護，價格平民化，才不會「看得到吃不到」，5萬5千元對家屬負擔太大，必須要重新思考該機構的定位，「柯市長有心啦，但方向不對」。

長期在照護中心工作的林姓社工指出，如果是以一般機構的公告價格，大多都落在3萬6千元到3萬8千元，若加上鼻胃管、尿管等耗材，每月再多加1萬元，時常因為機構費用高，政府補助不夠，社工有時還得自掏腰包買一些必須品。

一位家中長者也在長照機構的陳姓民眾說，自己的奶奶本身在就住在私人住宿型照護中心，單人房一個月的費用約4萬5千元上下，由家人平均分攤，認為政府的住宿長照還要5萬5千元感到不可思議，直呼「太貴了吧！」。