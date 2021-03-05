一個月收兩次錯誤停車繳費單 新北市府允改善

開單員手誤，在新北市租屋的方姓民眾一個月內兩度收到錯誤的路邊停車繳費單，其中一筆甚至在發現錯誤後仍扣款；新北市政府交通局說，目前開單正確率約99.8％，將了解改善。

住新北中和區、開車通勤往返台北市的方先生告訴中央社記者，2月4日出門上班，卻在永和區被開單，金額新台幣250元；經詢問新北市府相關單位，調閱照片，確實是開單員手誤。

他說，日前又收到2月3日一筆255元補繳通知，相關單位回應稱早發現錯誤，但系統問題，仍在二二八連假期間扣款；他在社群網站臉書（Facebook）抱怨後，有朋友留言在新北遇過類似狀況。

交通局停車營運科長許芫綺告訴中央社記者，目前人工開單正確率約99.8％，為避免開單員手誤，開單系統設防呆機制，如英文字母O及數字0相似，輸入時會強制僅能輸入中、英文，以免誤按。

委外開單部分，許芫綺說，廠商須抽樣檢核，就是比對照片，發現錯單就須拿掉，如果仍發現錯誤，每張錯單將責罰廠商300元。

至於民眾發現車號誤植、誤扣或重複繳納等，許芫綺表示，可透過新北1999市民熱線申訴，也可利用網路e櫃台或傳真等方式反映。