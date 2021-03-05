新北首家綜合式長照機構落腳林口 111年完工

新北市長侯友宜今天到林口區出席長照機構「鑫淼天使居」動土典禮時說，這是新北市第一家具備居家、社區等功能的綜合式長照機構，樹立新北市長照產業發展標竿；擬111年完工。

前監察院長王建煊和妻子蘇法昭成立財團法人台北市無子西瓜社會福利基金會，幫助無子無依長者，並選定林口區為第一站，由基金會投資新台幣3.2億元創建「鑫淼天使居」綜合式長照機構，協助孤獨老人得到妥善醫療與照顧，上午舉行動土儀式。

應邀出席的新北市長侯友宜致詞表示，台灣將邁入超高齡社會，65歲以上的人口將超過20%，市府秉持「在地安老、在地安養」，積極推動長照2.0「新北醫動養」政策，達到翻轉失能、自立支援，減少照顧負擔的理念外，同時不斷擴增長照據點。

新北市政府經濟發展局表示，基金會於民國109年7月底透過市府招商一條龍單一窗口平台服務，在工務局、衛生局及社會局溝通協調下，加速行政流程，僅3個月就取得建照。

「鑫淼天使居」綜合式長照機構基地位於林口區文林公園正對面，面積397坪，總樓地板面積905坪，規劃建造地上4層、地下1層的建物，未來將提供失能者26床、失智者18人、日間照護60人；結合中央監控系統、人員移動軌跡追蹤等智能設備，掌控長者的進出安全與照護計畫，另在建築外觀上模擬太陽日照軌跡、陰影及日射量，規劃設置格柵，創造舒適的室內環境，預計111年落成啟用。