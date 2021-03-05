國家表演藝術中心違反勞基法 北市府開罰24萬

台北市勞動局今年第3 次公布違反勞基法名單，國家表演藝術中心在列，因工資未全額給付、延長工時超過規定等，挨罰新台幣24萬元；此外，新光三越、首都客運也違規被罰。

台北市政府勞動局今天公布民國110年第3次違反勞基法名單，國家表演藝術中心分別違反勞動基準法第22條第2項、第32條第2項、第49條第1項及第36條第1項等，被處24萬元罰鍰。

國家表演藝術中心違法情況，包含工資未全額給付給勞工；延長工作時間超過法令規定；未經工會或勞資會議同意，使女工於午後10時至隔日上午6時工作；還有未使勞工每7天中有2天的休息，其中1天為例假，1天為休息日。

此外，新光三越百貨因延長工作時間超過法令規定；晝夜輪班制勞工於更換班次時，未給適當休息時間；延長工作時間未依規定，挨罰62萬元。

首都客運也因輪班未給足夠休息時間，以及勞工連續工作4小時未給至少30分鐘的休息，挨罰90萬元。

台北市政府勞動局勞動基準科專員黃金剛表示，單次裁罰金額從2萬元開始、最高100萬元，因為首都客運已違規多次，所以罰比較重；國家表演藝術中心是初犯，雖然違規情況多但罰得較輕。