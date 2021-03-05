市地重劃案塭仔圳第二區 新北公告地上物補償費清冊

新北推動新泰塭仔圳市地重劃案，新北地政局今公告塭仔圳第二區（新莊中正路以南地區）地上物補償費清冊，公告期限為3月5日至4月6日，將寄發通知書給1054名地上物所有權人及權利人，新北地政局指出，若對清冊內容或補償金額有異議，請於公告期間內以書面提出。

新泰塭仔圳市地重劃案去年發布實施，共分兩區開發，塭仔圳第二區地上物補償費清冊可至新北地政局、新莊區公所閱覽，經公告1個月後，除民眾異議案件辦理複估外，其餘無異議案件將擇期進行第二區第一批補償費、救濟金發放作業。

新北地政局指出，第二區區自動搬遷期限至今年12月底，建物所有權人應於期限內將建築物內物品騰空搬離、完成斷水斷電及戶籍遷出登記，逾期未騰空搬離者，將依法不發給自動搬遷獎勵金。

塭仔圳第一區（新莊中正路以北地區）地上物補償費、救濟金清冊去年9月公吿，共查估3305件地上物，目前已發放 1806件，地政局指出，扣除1999年6月12日之後建造的違建以及尚有異議案件，剩餘案件3月底會進行第二批補償費、救濟金發放。