林口首座綜合型長照機構今動土 預計111年完工

綜合式長照機構「鑫淼天使居」今天在林口區文林公園對面舉辦動土典禮，基地面積397坪，總樓地板面積905坪，由基金會投資3.2億，建造地上4層，地下1層的建物，將於111年第3季落成啟用，也是新北市首座綜合型長照機構。

創辦人王建煊與夫人蘇法昭一生致力投身於慈善事業，平日看到許多一樣膝下無子的長者，面臨看病、醫療、手術等重大問題，因此創辦無子西瓜基金會，現在更進一步籌設「天使居長照財團法人」，並選擇林口為第一站，創建「鑫淼天使居」成為一個天使居住的地方，協助孤獨老人得到妥善醫療與照顧。

王建煊表示，選在此建設機構，除了靠近林口長庚醫院，也鑒於林口老人很多，但老人院數量不多，此次工程經費是由認識10多年的好友卓媽媽贊助3.8億元，機構工程費3.2億元，就將贊助費用在天使居上。

鑫淼天使居未來將提供失能者26床、失智者18人、日間照護60人，同時為使長照更為完善與智慧化，基金會接受台達電協助裝設其生產的智能設備，如中央監控系統、毫米波偵測器、人臉辨識與人員移動軌跡追蹤系統，透過中控系統及新風全熱交換機以平衡戶內外溫度節能方式，調節大樓溫度、溼度及含氧量等大樓環境。

基於法令規範，無法在長輩房間及廁所裝設攝影機，因此將以毫米波偵測器來偵測長者是否跌倒或昏倒；同時，也將透過人臉辨識及軌跡追蹤系統，掌控長者的進出安全與行動位置，也藉以觀察記錄長者每日的活動軌跡，以擬訂特殊個案的照護計畫。另在建築外觀上模擬太陽日照軌跡、陰影及日射量，規劃設置格柵，以達到遮陽、隔熱、節能及美觀效果，創造舒適的室內環境。