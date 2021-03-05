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林右昌嗆一日雙塔「老哏過時」 柯文哲：別鬧喔！

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
基隆市長林右昌嗆柯文哲一日雙塔過時，柯文哲僅說「別鬧喔」。記者鍾維軒／攝影
基隆市長林右昌嗆柯文哲一日雙塔過時，柯文哲僅說「別鬧喔」。記者鍾維軒／攝影

基隆市長林右昌今天宣布參加「台灣切西瓜」，要在24小時內騎偉士牌機車進行南北縱走大冒險，全程共700公里，還嗆台北市長柯文哲的一日雙塔「老哏過時」。對此，柯文哲今天被媒體包圍，受訪時聽聞此事先是大笑三聲，接著說「好啦、好啦！別鬧喔」。

林右昌表示，柯文哲的一日雙塔是老哏過時了，他要教柯時下年輕人最夯的，是24小時不斷電「切西瓜」南北縱走大冒險。

柯文哲聽到後，先是「哈哈哈」大笑三聲，接著說「好啦、好啦！別鬧喔」。議員陳重文則忍不住回嗆林右昌「現在年輕人體力不好喔？還騎摩托車，哇靠！」。

另外，立法院8日將舉行召委選舉，國民黨團盼在野合作保召委席次，時力黨團則建議國民黨，「可能要提醒一下那個一下子主張藍白合作，一下子說自己是小綠的那個黨」，暗酸民眾黨。柯文哲僅回應「我佛慈悲」。

至於媒體追問新北市長侯友宜呼籲首長率先施打疫苗安定民心、遠雄提告北市府要求國賠19億等議題，柯文哲都未正面回應，僅說「哎唷！」、「先讓我把今天的義務解決」，沒多做回應。

柯文哲 林右昌

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