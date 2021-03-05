動物園慶石虎寶寶誕生 聯名業者推咖啡挹注保育

台北市立動物園慶祝石虎「平平」產下3隻寶寶，與台中市連鎖咖啡業者推出以石虎、紅毛猩猩、非洲野驢及棉頭絹猴等瀕臨絕種動物聯名禮盒，將提撥銷售額5％捐給認養專戶。

因救傷而照養在園內的「平平」2日產下3隻石虎寶寶；園方表示，這是超過20年來園內再有石虎生產。

台中市黑沃咖啡創辦人林佩霓今天表示，與動物園推出聯名濾掛禮盒，以動物園現有4種動物為設計發想，特別挑選4種動物分布國相對應產區咖啡豆，希望讓民眾喝咖啡時，認識這些動物生存的自然環境，一同為動物保育盡心力。

林佩霓說，石虎寶寶誕生也為聯名咖啡帶來好兆頭，除聯名咖啡提撥5％銷售額捐入「台北市立動物園認養專戶」，統籌運用於野生動物保育，並加碼3萬杯生日咖啡，送完為止。

此外，21日是「世界唐氏症日」，林佩霓將捐贈與唐氏症基金會、麻吉貓聯名咖啡禮盒義賣，即日起在台北市西門紅樓公益展覽，限量100盒，義賣所得全數捐給唐氏症基金會，請大家一起為唐寶寶加油。