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AZ疫苗首長先打？ 黃珊珊：不是要打就能打

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊受訪時表示，疫苗不是首長說要打就能打的。記者鍾維軒／攝影
台北市副市長黃珊珊受訪時表示，疫苗不是首長說要打就能打的。記者鍾維軒／攝影

11.7萬劑韓國AZ疫苗日前抵達台灣，新北市長侯友宜日前呼籲應讓首長優先施打，以安民心。對此，台北市副市長黃珊珊今天受訪時直言「不是說首長要打就能打」，但若有剩餘或中央安排也願意施打。

疫苗要如何分配還得看中央安排，黃珊珊表示，目前沒有聽說有醫護人員拒絕施打AZ疫苗，北市專責醫院有19家，第一波施打人數約7千名醫護，已規劃分4批次施打。

黃珊珊指出，醫院分成早、中、晚三個班次，還有一班屬於預備人員，台北市規劃施打方式，會讓一班人員先打疫苗，觀察副作用或其他狀況，沒問題後就會輪替施打疫苗，避免醫療院所的業務受影響，也會優先讓有接確診病患的醫院施打。

而後續會有多少疫苗分給台北市？黃珊珊說，中央流行疫情指揮中心惠依照醫護人員比例去分配，但台北市已經把名單造冊，施打不會有太大問題，重點是不要讓醫院業務受影響。

至於新北市長侯友宜呼籲首長優先施打疫苗以安民心，黃珊珊透露，其實內部有討論過相關事宜，但還是要回到中央規範，北市府就是按照規定辦理，目前優先施打的成員就是第一線醫護人員。

黃珊珊強調，不是說首長要打就能打，如果真的有多餘的，或是真的讓首長優先施打，那也願意先打疫苗，讓民眾安心。

疫苗 黃珊珊

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