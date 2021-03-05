聽新聞
test
0:00 / 0:00
AZ疫苗首長先打？ 黃珊珊：不是要打就能打
11.7萬劑韓國AZ疫苗日前抵達台灣，新北市長侯友宜日前呼籲應讓首長優先施打，以安民心。對此，台北市副市長黃珊珊今天受訪時直言「不是說首長要打就能打」，但若有剩餘或中央安排也願意施打。
疫苗要如何分配還得看中央安排，黃珊珊表示，目前沒有聽說有醫護人員拒絕施打AZ疫苗，北市專責醫院有19家，第一波施打人數約7千名醫護，已規劃分4批次施打。
黃珊珊指出，醫院分成早、中、晚三個班次，還有一班屬於預備人員，台北市規劃施打方式，會讓一班人員先打疫苗，觀察副作用或其他狀況，沒問題後就會輪替施打疫苗，避免醫療院所的業務受影響，也會優先讓有接確診病患的醫院施打。
而後續會有多少疫苗分給台北市？黃珊珊說，中央流行疫情指揮中心惠依照醫護人員比例去分配，但台北市已經把名單造冊，施打不會有太大問題，重點是不要讓醫院業務受影響。
至於新北市長侯友宜呼籲首長優先施打疫苗以安民心，黃珊珊透露，其實內部有討論過相關事宜，但還是要回到中央規範，北市府就是按照規定辦理，目前優先施打的成員就是第一線醫護人員。
黃珊珊強調，不是說首長要打就能打，如果真的有多餘的，或是真的讓首長優先施打，那也願意先打疫苗，讓民眾安心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言