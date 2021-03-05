影/崑山科大新聘族語教保員開訓 見證族語傳承使命

原住民族委員會委託崑山科大推動「沉浸式族語教學幼兒園計畫」，今年擴大規模，甄試遴聘12名學員參與新聘族語教保員、將培訓達5個月，並首度加入了「撒奇萊雅」族瀕危語言教學。今天舉辦新聘族語教保員培訓開訓典禮，見證沉浸使命傳承，盼未來有更多原住民幼兒受惠。

崑山科大自102年試辦到今年已承接第5屆教保員培訓，過去已培育45位族語教保員進入幼兒園教學，今年再加入12名生力軍，典禮中將安排圍火儀式促使實習學員團結一心，彼此扶持克服難關，從中再宣誓肩負族語教育重責的熱忱，並自我期許能通過5個月的專業培訓與考驗，充實幼兒教保專業與沉浸式族語教學知能，承接族語復振使命。

計畫主持人幼保系副教授周宣辰說，新聘族語教保員來自6個族群、8個語言別，更首度加入了撒奇萊雅語， 2月至7月培訓，考核後8月進入幼兒園教學，希望培育更多語言別族語教保員，提供原住民族幼兒更優質完善族語教育，為族語向下紮根、向上連結民族教育盡一份心力。

新北市麗園國小幼兒園教保員張美玲表示，身在都會區，了解都會區原民幼童學習族語的困難，全程用族語教學效果好，但是教學難度高是一大挑戰

計畫共同主持人波宏明表示，除了幼教語言專業，還找族語師父、很流利的長輩來教400小時族語，專業課程後實習還要400小時，這計畫「只能成功，不能失敗」，原民會也認為沈浸教學的效果最好，最能建立小朋友口說跟聽的能力。現在政策能保障族語流利的人就業機會，不過想要投入的年輕人要先有基本族語能力。