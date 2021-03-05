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防堵偷渡廢棄物 北市460輛清運車全裝GPS追蹤

中央社 / 台北5日電

北市環保局今天表示，為掌握廢棄物來源及流向，並避免代清業者違法夾帶不明廢棄物進北市焚化廠，已將460輛清運車輛全面裝置GPS即時追蹤系統，率全國之先。

環保局表示，為遏阻廢棄物違法轉運甚至棄置，行政院環境保護署於民國107年8月公告公民營廢棄物清除機構清運機具，全面裝置即時追蹤系統，109年7月1日開始實施，並分三階段逐年至111年7月1日全面完成。

環保局說，除配合環保署的規畫期程推動外，109年下半年起積極協調北市各代清除業者意見，已提前將進入北市焚化廠460輛代清業者車輛全面裝置GPS即時追蹤系統。

環保局表示，GPS系統可提供稽查人員即時查看車行軌跡，更可篩選行車路線與遞送聯單不符的車輛進行優先檢查，109年8月起，已透過GPS系統輔助，查獲13起違反廢棄物清理法案件。

針對載運未經許可廢棄物、違法轉運廢棄物、現場污染環境及使用未登載於清除許可證車輛載運廢棄物等違規行為分別告發，共計開罰新台幣72.6萬元，其中2案違規情節重大，移送刑事偵辦。

環保局強調，為維持北市焚化廠安全操作，嚴禁代清業者載運未經許可來源廢棄物進入北市焚化廠，如代清業者受託清除廢棄物應與產源簽訂契約，並將廢棄物運往同意代處理的焚化廠，嚴禁非法夾帶甚至蓄意破壞垃圾原狀規避檢查。

廢棄物 北市 行政院

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