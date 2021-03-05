追查廢棄物來源添利器 進北市焚化廠車輛加裝GPS追蹤

為掌握廢棄物的來源及流向，避免代清業者違法夾帶不明廢棄物進入北市焚化廠處理，台北市環保局今天指出，北市率全國之先，對於進入北市所屬焚化廠的廢棄物代清業者清運車輛，已完成全面加裝GPS即時追蹤系統，共計460部。

環保局指出，行政院環保署在107年8月17日公告公民營廢棄物清除機構清運機具全面裝置即時追蹤系統，自109年7月1日開始實施，並分三階段逐年至111年7月1日全面完成。為配合環保署的規畫期程，北市環保局積極協調北市各代清除業者意見，提前將進入北市焚化廠460輛部代清業者車輛全面裝置GPS即時追蹤系統。

環保局表示，GPS系統可提供稽查人員即時查看車行軌跡，更可篩選行車路線與遞送聯單不符之車輛進行優先檢查，提升工作成效。

自109年8月起，環保局透過GPS系統之輔助查獲13起違反廢棄物清理法之案件，針對載運未經許可廢棄物、違法轉運廢棄物、現場污染環境及使用未登載於清除許可證車輛載運廢棄物等違規行為，該局分別依違反廢棄物清理法第9條、第36條、第42條告發處分，共計開罰72.6萬元，其中2案違規情節重大，依違反廢棄物清理法第46條、第48條規定移送刑事偵辦。

環保局說，為維持北市焚化廠安全操作，嚴禁代清業者載運未經許可來源廢棄物進入北市焚化廠，如代清業者受託清除廢棄物應與產源簽訂契約，並將廢棄物運往同意代處理之焚化廠，嚴禁非法夾帶甚至蓄意破壞垃圾原狀規避檢查，如有違規事實該局將嚴重處分，絕不寬貸。