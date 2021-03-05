支持淡北道路聯盟發4聲明：政院罔顧淡水20幾萬民意

連結雙北市的淡北道路在去年終於通過環評，但台北市北投區35名里長連署反對，認為將造成當地塞車，支持淡北道路聯盟對此發表聲明，認為「是基於自私考量，不顧雙北共同生活圈事實」，且行政院罔顧淡水20幾萬民意，預計規劃一系列行動，表達淡水、北海岸地區的民意。

淡北道路連結新北市淡水區、台北市北投區，有望紓解台2線車潮，待行政院核准補助經費後，即可發包動工，2024年完工，但因為北投居民反對聲浪不斷，至今仍未動工。

支持淡北道路聯盟發起人張連榮表示，北投區里長於相關會議上，向柯文哲遞交抗議連署書，表達反對新北市興建淡北道路。本聯盟代表淡水與北海岸20幾萬居民，對此發表四點聲明：

一、基於雙北市民緊密的生活連結，柯文哲市長曾於雙北論壇向侯友宜市長承諾，只要淡北道路通過環評，台北市就配合協助此案的興建，這是侯友宜、柯文哲身為第一大市與首都市長的格局，淡水與北海岸居民銘感在心。他們願意相信柯文哲會秉持初心，克服困難，協助新北完成這條緊急救護道路。

二、北投區里長連署反對淡北道路的行徑，完全是基於自私的地域性考量，不顧雙北居民處於共同生活圈的事實，僅認為淡水車流會對北投造成影響，不去思考假日多少台北市的車潮擠進淡水，對淡水人交通與生活環境的傷害。

三、行政院目前擱置新北市申請淡北道路補助一案，只在乎台北市士林北投區的民意，完全罔顧淡水與北海岸立委、四位議員、六十多位里長所代表的二十多萬民意，令人無法置信，更無法接受。

四、於此，本社團將規劃發起一系列表達淡水、北海岸民意的行動。