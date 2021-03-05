南勢角捷運站騎樓遭亂停妨礙通行 新北：未停好可開罰

新北南勢角捷運站附近的機車停車位難尋，更有騎士隨意把機車停放在人行道、騎樓，導致行人沒有舒適且順暢地行走空間，新北市議員張維倩指出，希望市府能有效解決停車亂象。新北交通局則說，現場難施行機車退出騎樓，若有妨礙通行可報警處理。

南勢角捷運站為中和新蘆線末站，附近又有興南夜市，不少人騎乘機車到該處轉乘捷運，張維倩說，儘管市府在興南路一段的人行道設立停車位，車位仍然不足，部分機車停放在騎樓，導致行人走在騎樓必須左閃右避。

張維倩表示，新北處理機車停放及停車位設置要點規定，騎樓停放機車需留1.3公尺可供行人通行即可，但機車長度、停放方向不一，造成一路多至反而導致騎士停放機車時受罰，附近店家則貼出「警告」標示，提醒機車騎士。

張維倩指出，南勢角捷運站周邊都是傳統公寓住宅，騎樓的空間本身並不寬敞，沒有完善的停車空間，讓機車從人行道蔓延到騎樓，希望市府能夠通盤考量並有效解決停車位不足的問題。

停車營運科長許芫綺說，新北交通局在商業活動頻繁，行人通行量較高、周邊大眾運輸便捷、騎樓整平、停車場啟用等且路段可提供7成以上替代停車空間為實施機車退出騎樓條件，今年1月曾至興南路現勘，但周邊無替代停車空間，難實施機退。