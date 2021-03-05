快訊

達叔吃盒飯！吳孟達與港片的2部半場悲喜劇

為何中南部不下雨？ 鄭明典：台灣因它對流發展不起來

南勢角捷運站騎樓遭亂停妨礙通行 新北：未停好可開罰

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北南勢角捷運站附近的機車停車位難尋，更有騎士隨意把機車停放在人行道、騎樓，導致行人沒有舒適且順暢地行走空間。圖／民眾提供
新北南勢角捷運站附近的機車停車位難尋，更有騎士隨意把機車停放在人行道、騎樓，導致行人沒有舒適且順暢地行走空間。圖／民眾提供

新北南勢角捷運站附近的機車停車位難尋，更有騎士隨意把機車停放在人行道、騎樓，導致行人沒有舒適且順暢地行走空間，新北市議員張維倩指出，希望市府能有效解決停車亂象。新北交通局則說，現場難施行機車退出騎樓，若有妨礙通行可報警處理。

南勢角捷運站為中和新蘆線末站，附近又有興南夜市，不少人騎乘機車到該處轉乘捷運，張維倩說，儘管市府在興南路一段的人行道設立停車位，車位仍然不足，部分機車停放在騎樓，導致行人走在騎樓必須左閃右避。

張維倩表示，新北處理機車停放及停車位設置要點規定，騎樓停放機車需留1.3公尺可供行人通行即可，但機車長度、停放方向不一，造成一路多至反而導致騎士停放機車時受罰，附近店家則貼出「警告」標示，提醒機車騎士。

張維倩指出，南勢角捷運站周邊都是傳統公寓住宅，騎樓的空間本身並不寬敞，沒有完善的停車空間，讓機車從人行道蔓延到騎樓，希望市府能夠通盤考量並有效解決停車位不足的問題。

停車營運科長許芫綺說，新北交通局在商業活動頻繁，行人通行量較高、周邊大眾運輸便捷、騎樓整平、停車場啟用等且路段可提供7成以上替代停車空間為實施機車退出騎樓條件，今年1月曾至興南路現勘，但周邊無替代停車空間，難實施機退。

許芫綺表示，未實施機退的騎樓，機車停放時以一列為限，並保持1.3公尺以上人行空間，且建築出入口至少90公分的出入空間，若發現騎樓有機車妨礙行人通行安全或住戶進出，可撥打110請警分局依道路交通管理處罰條例開罰。

新北南勢角捷運站附近的機車停車位難尋，更有騎士隨意把機車停放在人行道、騎樓，導致行人沒有舒適且順暢地行走空間。圖／民眾提供
新北南勢角捷運站附近的機車停車位難尋，更有騎士隨意把機車停放在人行道、騎樓，導致行人沒有舒適且順暢地行走空間。圖／民眾提供

人行道 捷運

延伸閱讀

影／老不修！66歲男捷運站迎面肘撞妙齡女胸 扭送法辦

土城永和蘆洲3托嬰中心騎樓 3/8起禁停機車

土城、永和、蘆洲3私托騎樓淨空 8日起禁停機車

汐止汐萬路一段停車免費形同被占用 3月2日起改計次收費！

相關新聞

北投35里長連署 加速開發關渡平原

號稱台北市最後一塊淨土的關渡平原，近20年來歷任市長有開發構想，但仍停滯不前。台北市長柯文哲昨天與北投區里長進行市政座談...

南勢角捷運站騎樓遭亂停妨礙通行 新北：未停好可開罰

新北南勢角捷運站附近的機車停車位難尋，更有騎士隨意把機車停放在人行道、騎樓，導致行人沒有舒適且順暢地行走空間，新北市議員...

新店寶高園區招商 傳產可進駐

耗資41億元興建的新店寶高智慧產業園區，第一期預計4月底完工，共釋出72個標準廠房，預計可創造128億產值及9600個就...

寶高交通配套 闢路、規畫接駁車

新店寶高智慧產業園區第一期即將完工，近百家廠商及萬名就業人口進駐，恐對當地交通造成衝擊。當地市議員憂心，目前寶高園區聯外...

新北漳和濕地可望開放 擬採預約制

新北市中和區封閉7年的漳和濕地有望今年重新開放，目前正進行整修工程，議員張志豪昨天會同市府相關單位會勘，與當地達成預約制...

反建淡北道路 35里長批柯背叛

為解決台二線交通壅塞，新北市政府推動淡水河北側平面道路興建，力拚今年動工、2024年完工。但淡北道路另一端的台北市北投區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。