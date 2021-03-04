淡北道路解決壅塞 新北：非將問題丟給北投、士林

淡北道路近期備受關注，新北交通局長鍾鳴時說，淡北道路是紓解北海岸觀光旅遊與通勤長期壅塞的最佳方案路廊，能讓雙北共榮，絕非是將車流壅塞問題轉於北投、士林地區。

連結雙北市的淡北道路去年終於通過環評，但台北市北投區35名里長連署反對，認為將造成當地塞車，台北市長柯文哲今出席里長座談會時更被嗆「勾結新北市、背叛台北市」。

鍾鳴時表示，針對相關交通環保議題已經過逾10年以上討論、調整、審查，新北、台北兩市交通局並共同成立專責小組，秉持尊重、積極溝通，淡海新市鎮多數車流早上仍以進入台北市為主，下午再經由原路返回，車流均衡。

鍾鳴時指出，環評審議階段，雙北交通局充分傾聽公民意見，並一再說明交通配套措施，淡北道路及周邊路段設置車流偵測、智慧化管理、雙市交控監測與管理，以及台2線公車專用道。

同時也依據台北市建議於淡北道路淡水端入口控制主線車流量，並在台北端設置主線儀控進行車流管制，鍾鳴時說，國五進入雪隧前礁溪路段的主線儀控已有成功案例做為借鏡，絕非將交通壅塞問題丟給台北市。

新北交通局指出，淡北道路北起淡金路與中正東路交叉路口、南迄台北市大度路與立德路口東側，全長約5.45公里，完工後可紓解台2線交通問題，是打通淡水、關渡地區緊急醫療和急難救災運輸的「救命道路」。