快訊

明天北東繼續下雨！周六鋒面襲轉全台有雨北部有感降溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新店寶高園區吸萬人就業 地方憂衝擊交通

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新店寶高園區規劃12米寬道路，連接寶高便道及國道三號。圖／新北市經發局提供
新店寶高園區規劃12米寬道路，連接寶高便道及國道三號。圖／新北市經發局提供

新店寶高智慧產業園區第一期即將完工，但近百家廠商及萬名就業人口進駐，恐對當地交通造成衝擊。當地市議員憂心，目前寶高園區聯外道路路幅窄，車潮又多，市府應在完工前提出配套方案，避免大塞車。新北市交通局表示，已規畫2條接駁車路線，並將檢討道路指引系統及進出動線，開幕後至少維持2個月的交通監測。

新店寶高智慧產業園區位於寶高路上，第一期預計有72間廠房及近萬名勞工進駐，第二期面積更大，將釋出更多廠房及就業機會，但目前僅能從狹窄的寶高路進出，且缺乏指標系統，成為當地交通隱憂。

市議員陳儀君表示，寶高園區廠商7月就要進駐，但目前仍未見市府提出明確交通配套，應預先規畫接駁車及交通疏導方案，避免新增的人車潮造成塞車；市議員金中玉也說，寶高園區聯外道路狹窄，市府應研擬拓寬，因應二期園區啟用後更大的交通流量。

新北市經發局表示，已規劃一條12米寬道路連接園區及寶高便道，並銜接至國道3號交流道，目前已興建完成，將於開幕時同步開通。新北市交通局也說，已規畫兩條接駁車路線，分別從捷運七張站及台北市木新路發車至園區，上下班時刻班距約10至15分鐘，提供員工及訪客使用，近期也會與經發局、區公所安排會勘，檢討道路指標系統及進出動線。

交通局進一步表示，園區開發商須於開幕前提送交維計畫，包括交管人員配置、交通監控及緊急應變措施，交通局也會至少監測兩個月，待交通狀況穩定後才會解列，另聯外道路拓寬將於園區提送二期交維計畫時，進行研議。

新店寶高園區規劃12米寬道路，連接寶高便道及國道三號。圖／新北市經發局提供
新店寶高園區規劃12米寬道路，連接寶高便道及國道三號。圖／新北市經發局提供

塞車 車潮

延伸閱讀

新店寶高智慧園區7月啟用 塭仔圳廠商要進駐得先轉型

竹東原民展銷中心入口意象設計競賽 將徵件至3月12日止

相揪呷旺萊！南科廠商鳳梨買起來 訂購量已達1萬顆

彰化／田中窯創藝園區玩陶藝手拉坏 品嚐美食桶仔雞窯烤麵包

相關新聞

有人攀爬金瓜石三層橋造成崩毀 地方人士募資懸賞1.3萬緝凶

新北市定古蹟「三層橋」上有因有名男子攀爬，老橋承受不起重壓崩落毀損，男子也跌落地面。由於線索有限，警方遲未查出男子身分，...

柯文哲因淡北道路遭里長嗆 侯友宜：謝謝讓雙北共榮

連結雙北市的淡北道路去年終於通過環評，但台北市北投區35名里長連署反對，認為將造成當地塞車，台北市長柯文哲今出席里長座談...

反對淡北道路 北投35里長連署嗆：新北塞車丟給北投

為解決台二線交通壅塞，新北市政府推動淡水河北側平面道路興建，力拚今年動工、2024年完工。但淡北道路另一端的台北市北投區...

到八里吃孔雀蛤要價800元 服務生澄清：疏忽結錯單

近日有民眾在FB「爆料公社二社」指出假日去新北市八里老街吃特產，點了孔雀蛤、蛤蜊，竟要價800元，認為「很久沒有被當盤子...

影／濕度夠、氣溫低 他在新北坪林、九份拍到雲海美景

新北市九份山區形成雲海，空拍高手謝志煌把握機會上山，拍下美景令人讚嘆。中央氣象局基隆氣象站主任林昆緯說，今天北部鋒面減弱...

北市春天意象 大安森林公園杜鵑花盛開

為了強化台北花園城市的印象，公園處在大安森林公園內打造杜鵑花海，再搭配繡球花，進入花期後美不勝收，目前大安森林公園的杜鵑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。