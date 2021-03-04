新店寶高園區吸萬人就業 地方憂衝擊交通

新店寶高智慧產業園區第一期即將完工，但近百家廠商及萬名就業人口進駐，恐對當地交通造成衝擊。當地市議員憂心，目前寶高園區聯外道路路幅窄，車潮又多，市府應在完工前提出配套方案，避免大塞車。新北市交通局表示，已規畫2條接駁車路線，並將檢討道路指引系統及進出動線，開幕後至少維持2個月的交通監測。

新店寶高智慧產業園區位於寶高路上，第一期預計有72間廠房及近萬名勞工進駐，第二期面積更大，將釋出更多廠房及就業機會，但目前僅能從狹窄的寶高路進出，且缺乏指標系統，成為當地交通隱憂。

市議員陳儀君表示，寶高園區廠商7月就要進駐，但目前仍未見市府提出明確交通配套，應預先規畫接駁車及交通疏導方案，避免新增的人車潮造成塞車；市議員金中玉也說，寶高園區聯外道路狹窄，市府應研擬拓寬，因應二期園區啟用後更大的交通流量。

新北市經發局表示，已規劃一條12米寬道路連接園區及寶高便道，並銜接至國道3號交流道，目前已興建完成，將於開幕時同步開通。新北市交通局也說，已規畫兩條接駁車路線，分別從捷運七張站及台北市木新路發車至園區，上下班時刻班距約10至15分鐘，提供員工及訪客使用，近期也會與經發局、區公所安排會勘，檢討道路指標系統及進出動線。