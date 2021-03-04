北市府防賭祭鐵腕 取名棋牌社、棋藝社禁止商業登記

坊間免部分「麻將社」、「棋藝社」掛羊頭賣狗肉，涉嫌賭博，台北市議員李明賢指出，目前市府決定祭出「防賭三箭」，包括以「棋牌社」、「棋藝社」進行商業登記，商業處將不予以核准；針對現有的26家合法登記的營業中相關棋藝據點或門市，市警局除加強稽查、設置巡邏管制，相關單位也研擬「三振條款」，若連續遭查獲賭博，可祭出斷水斷電甚至廢除營業登記的鐵腕措施。

李明賢指出，從108年至今年2月為止，北市警方破獲麻將、棋牌賭博案件達43件；其中，108年15件、109年21件，今年前兩個月就有7件。而讓警方最無奈的是，許多麻將館或棋藝社透過變更名稱或負責人隨即擴大營業，淪為地方犯罪溫床。

李明賢說，他邀集警察局、建管、都發、商業、法規等相關單位研商，其中，商業處明確提到，為避免民眾透過「麻將社」、「棋藝社」等名稱設置商業登記，從事賭博等不法情事，若未來進行商業登記將不得使用「棋牌社」、「棋藝社」。

至於現存26家業者，仍有遭查獲賭博事實，李明賢則是建議警方比照「正俗專案」，比照色情或賭博電玩，經查獲後予以斷水斷電，情節嚴重者如查獲兩次以上，予以撤銷商業登記；不過對此，警方認為可以討論，但撤銷營業登記部分，市府人員則認為，都市計劃法79條或北市土地使用分區管制自治條例並無相關條款，仍須研議。

李明賢強調，這些麻將館、棋藝社進駐住宅區，抽菸半夜喧囂導致民眾投訴連連，甚至也可能淪為犯罪溫床，包括賭博糾紛、毒品等都有可能，要求市府必須採取霹靂手段來遏阻，他也會提出相關修法建議，讓警方或商業處有執法依據。

對此，北市府商業處表示，為避免民眾透過棋藝社等名稱商業登記卻從事賭博等不法情事，去年11月16日召集警察局、社會局、法務局研商後，凡申請人預查的商業名稱含有「棋牌社」、「棋藝社」，皆不准辦理商業登記，而在現有設址北市並以「棋坊」、「棋社」、「棋牌」為名稱登記的26家業者，若因違法遭法院勒令歇業，則將廢止其商業登記。