新店寶高智慧園區7月啟用 塭仔圳廠商要進駐得先轉型

新店寶高智慧產業園區第一期共釋出72個標準廠房，有望創造128億產值及9600個就業機會，最快本周公告招商，預計4月底完工、7月起開放廠商進駐使用。另因應新泰塭仔圳重劃，園區也預留一棟大樓提供塭仔圳廠商及其他中小企業進駐，不過當地議員表示，市府開放傳統產業進駐時，也應確保轉型及升級，才可符合智慧園區定位。

寶高智慧產業園區共分二期興建，總面積4.8公頃，第一期進度已達92%，耗資41億元興建地下2層、地上7至9層的A、B、C三棟大樓，提供72個廠房單元、5個研發中心及育成中心單元，以及托育中心、餐廳、便利商店、金融服務等生活服務設施。

新北市經發局指出，A棟大樓共24廠房單元，提供AI、資通訊及雲端運算產業進駐，C棟21單元開放給數位健康產業；B棟27單元則不限產業，提供給中小企業及未登記工廠，包括因塭仔圳重劃而搬遷的廠房。

新北市長侯友宜今視察時表示，寶高園區第一期預計可創造128億產值並帶動9600個就業機會，期盼6月底前完成招商，提供AI、數位健康、綠能等未來產業進駐，帶動新北產業轉型，另也讓塭仔圳工廠拆遷後，能夠至寶高園區一起深耕茁壯。

市議員陳儀君表示，寶高園區主打智慧及高科技產業，若要開放塭仔圳廠商進駐，也應輔導轉型及升級，以符合智慧園區定位；市議員金中玉則說，塭仔圳廠商多為傳統產業，須確保不會造成噪音、環境等汙染再開放進駐。

經發局招商科長林芳良表示，目前已有5間塭仔圳廠商詢問招商事宜，招商時會就財務狀況、經營能力、產業創新、產品獨特性等條件進行評選，另製程也須符合低及零汙染要件。