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有人攀爬金瓜石三層橋造成崩毀 地方人士募資懸賞1.3萬緝凶

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
1名男子爬上新北市定古蹟金瓜石「三層橋」，造成老橋崩毀。地方人士募集1萬3000元，張貼海報「緝凶懸賞」。圖／瑞芳區龍鎮里長林文清提供
1名男子爬上新北市定古蹟金瓜石「三層橋」，造成老橋崩毀。地方人士募集1萬3000元，張貼海報「緝凶懸賞」。圖／瑞芳區龍鎮里長林文清提供

新北市定古蹟「三層橋」上有因有名男子攀爬，老橋承受不起重壓崩落毀損，男子也跌落地面。由於線索有限，警方遲未查出男子身分，地方人士募集1萬3000元「緝凶懸賞」，希望知情者提供訊息，讓破壞者受處分，同時不要再發生類似的事情。

新北市金瓜石礦業圳道及圳橋2005年被指定為市定古蹟，其中三層橋是具代表性建物之一。文化部文化資局國家文化資產網介紹，三層橋的底層是建於清代的優美石造拱橋，上層為1935年完工的跨谷水圳橋，由鋼筋水泥築建，中層則為二次世界大戰後後興的人行水泥橋。

今年2月16日有名男子爬到上層跨谷水圳橋，結果橋身崩塌，人也跌落地面。當有其他遊客拍下畫面，上傳臉書「瑞芳大小事」社團，引發話題。

當地瑞芳區金瓜石石山里長吳乾正說，三層橋位在山林裡，附近監視器比較少，警方未能找到破壞古蹟的人。地方人士認為不該讓破壞者逍遙法外，因此發起懸賞計畫。

吳乾正出資2000元，海濱里長鄧麗華、礦山劇場唐羽寬、瓜山校友會黃慧媚響應，各贊助2000元，深澳里長賴孟宏、銅山里長陳嶽生、龍安里長柯瑞和、龍山里長陳志強、龍鎮里長林文清各贊助1000元，合計1萬3000元。

吳乾正等人設計懸賞海報上傳網路，海報上寫「破壞金瓜石水圳橋 緝凶懸賞NT13,000」，希望有人能提供訊息給警方，因而破案就可領取賞金。金瓜石派出所電話 (02)2496-1528。

吳乾正說，地方人士出資提供懸賞獎金，除了希望有助找出破壞者，同時也顯示大家都想為守護地方文化資產盡一分心力，希望民眾要自重、自愛，不要再破壞古蹟。

金瓜石 古蹟

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