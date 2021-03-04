惜食助人 瑞芳新峰里設「愛分享」冰箱

為推廣惜食理念，照顧有需要的民眾，基隆市暖暖等地區推行的「食物愛分享冰箱」，正式進駐新北市瑞芳區新峰里的群賢宮門口，有需要的民眾可於每周三17:30-18:30來領取，以麵包、白米、蔬果等素食為主，也歡迎民眾洽碇內社區發展協會聯繫作捐贈。

瑞芳區公所社會人文課長林淑賢表示，所謂「食物分享冰箱」與「實物銀行」的概念不同，後者主要需考量弱勢條件，再以現有物資做發送，而這次瑞芳區新峰里的愛分享冰箱，則是任何民眾都能前來索取，主要為推廣珍惜食物的理念，也希望有更多社區及其志工響應，讓冰箱可以在全區更多拓點。

新峰里長黃茂峻表示，從三爪子坑路的7-11轉進巷弄，群賢宮位在里內黃金資收站隔壁，二三樓屬於一貫道道場，平常也有社區國小生的讀經課，培養孩子遵守孝道與禮節的品格，「愛分享冰箱」設在這裡，鄰近瑞芳國中，讓有需要的學生家庭得享物資，不只新峰里，各個地區民眾都能前來索取食物，讓大家推廣愛惜食材的必要。

碇內社區發展協會理事長林煌輝表示，目前因為剛開始營運，發放時間先鎖定在每周三的17:30-18:30，民眾如要前來排隊，志工也會提供椅子供大家乘坐，發放數量會視當天食物數量及排隊人數做平均分配，目前3日開始營運僅八人前來，希望大家多多推廣，讓需要的民眾能得到食材上的補給。