快訊

福原愛親筆喊反省 江宏傑發聲明：對她的愛不曾改變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保存傳統聚善能 金山慈護宮獲捐重建經費

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區金包里慈護宮重建，善心人士李劉月琴捐經費一百萬元。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區金包里慈護宮重建，善心人士李劉月琴捐經費一百萬元。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區金包里慈護宮是兩百多年的老廟，由於漏水嚴重進入了廟體重建程序，不過歷史建築的重建相當考究，重建經費更是相當龐大，善心人士李劉月琴捐獻經費一百萬元，金包里慈護宮也希望能夠拋磚引玉，讓更多民眾一起來關注大廟的重建。

善心人士李劉月琴慷慨解囊捐獻建廟經費一百萬元，她認為，金包里慈護宮是保存傳統價值觀以及凝聚地方善能量的中心，現在這樣的價值少見，善能量也值得保存，因此絕對要來捐獻重建經費給予支持，期盼地方的信仰以及凝聚善能的大廟能夠永存。

金包里慈護宮被文化局登錄為歷史建築，為此重建程序不只是建築物的興建，過程中文化與文物的保護保存更是不能馬虎，金包里慈護宮很感謝善心人士的捐款支持，讓大廟的重建之路邁進一大步，此外，金包里慈護宮指出，支持歷史建築重建不是只有大筆資金才可以，定期的小額捐款也是給予慈護宮莫大的協助。

金包里慈護宮董事長游忠義表示，感謝善心人士捐獻的拋磚引玉，現在地方信眾也可以透過定期的小額捐款來幫助廟宇重建，待大廟重建完，定期小額捐獻的民眾將可以把平安斗請回家中保平安，也期待地方信眾能夠一起來關注並且給予建議與支持，讓歷史建築的重建能夠更順利與圓滿。

歷史建築 捐款 金山

延伸閱讀

驚！台南湯德章故居未被列為歷史建物 恐影響後續保存

日治台南陸軍偕行社修復工程動土 2024年3月完工

影／全台獨一無二歐風日式建築 今在台南啟動修復

松山療養所宿舍修復將完工 保留歷史融合現代

相關新聞

有人攀爬金瓜石三層橋造成崩毀 地方人士募資懸賞1.3萬緝凶

新北市定古蹟「三層橋」上有因有名男子攀爬，老橋承受不起重壓崩落毀損，男子也跌落地面。由於線索有限，警方遲未查出男子身分，...

柯文哲因淡北道路遭里長嗆 侯友宜：謝謝讓雙北共榮

連結雙北市的淡北道路去年終於通過環評，但台北市北投區35名里長連署反對，認為將造成當地塞車，台北市長柯文哲今出席里長座談...

反對淡北道路 北投35里長連署嗆：新北塞車丟給北投

為解決台二線交通壅塞，新北市政府推動淡水河北側平面道路興建，力拚今年動工、2024年完工。但淡北道路另一端的台北市北投區...

到八里吃孔雀蛤要價800元 服務生澄清：疏忽結錯單

近日有民眾在FB「爆料公社二社」指出假日去新北市八里老街吃特產，點了孔雀蛤、蛤蜊，竟要價800元，認為「很久沒有被當盤子...

影／濕度夠、氣溫低 他在新北坪林、九份拍到雲海美景

新北市九份山區形成雲海，空拍高手謝志煌把握機會上山，拍下美景令人讚嘆。中央氣象局基隆氣象站主任林昆緯說，今天北部鋒面減弱...

北市春天意象 大安森林公園杜鵑花盛開

為了強化台北花園城市的印象，公園處在大安森林公園內打造杜鵑花海，再搭配繡球花，進入花期後美不勝收，目前大安森林公園的杜鵑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。