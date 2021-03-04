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保存傳統聚善能 金山慈護宮獲捐重建經費
金山區金包里慈護宮是兩百多年的老廟，由於漏水嚴重進入了廟體重建程序，不過歷史建築的重建相當考究，重建經費更是相當龐大，善心人士李劉月琴捐獻經費一百萬元，金包里慈護宮也希望能夠拋磚引玉，讓更多民眾一起來關注大廟的重建。
善心人士李劉月琴慷慨解囊捐獻建廟經費一百萬元，她認為，金包里慈護宮是保存傳統價值觀以及凝聚地方善能量的中心，現在這樣的價值少見，善能量也值得保存，因此絕對要來捐獻重建經費給予支持，期盼地方的信仰以及凝聚善能的大廟能夠永存。
金包里慈護宮被文化局登錄為歷史建築，為此重建程序不只是建築物的興建，過程中文化與文物的保護保存更是不能馬虎，金包里慈護宮很感謝善心人士的捐款支持，讓大廟的重建之路邁進一大步，此外，金包里慈護宮指出，支持歷史建築重建不是只有大筆資金才可以，定期的小額捐款也是給予慈護宮莫大的協助。
金包里慈護宮董事長游忠義表示，感謝善心人士捐獻的拋磚引玉，現在地方信眾也可以透過定期的小額捐款來幫助廟宇重建，待大廟重建完，定期小額捐獻的民眾將可以把平安斗請回家中保平安，也期待地方信眾能夠一起來關注並且給予建議與支持，讓歷史建築的重建能夠更順利與圓滿。
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