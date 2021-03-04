汐止共餐採梅花座 區長視察防疫不鬆懈

受到疫情影響，汐止區老人共餐停辦了好一段時間，而最近國內疫情趨緩，三月份恢復共餐，不過，防疫工作不能鬆懈，除了基本的量體溫、實名制外，現場也要採梅花座方式吃飯，今(4)日區長陳健民前往全人社區關懷協會視察防疫狀況。

位在汐止建成路的全人社區關懷協會每個星期都會固定邀請長輩來聚聚，先上一些健康課程動一動之後，接著留老人家吃飯聊天，只是受到疫情影響，汐止區的共餐不是停辦，不然，就是打包便當帶回家，而從3月1日起開放辦理老人共餐活動，只是要配合包括實名制、保持社交距離、戴口罩，以及空間環境要保持通風、定期消毒並將防疫動線規劃完善等等。

汐止區長陳健民指出，在疫情相對趨緩下，老人共餐、銀髮俱樂部在防疫上有新措施，那今天來到建成路靈糧堂看，完全有按照共餐防疫的措施，包括梅花座、大家將社交距離拉開，還有長輩在排隊時也儘量把距離拉開，也呼籲大家有辦公老共餐時還是務必要遵守，當然在進出公共場所尤其是封閉性場合的時候，量體溫、戴口罩、保持社交距離也請大家共同遵守。