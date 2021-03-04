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拋開保守思維 淡水新興里預立遺囑講座爆滿

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區新興里開辦預立遺囑法律講座，現場滿滿的社區居民。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新興里開辦預立遺囑法律講座，現場滿滿的社區居民。 圖／紅樹林有線電視提供

隨著時代演進，現在國人對於遺產或是往生後財產規劃的觀念，也愈來愈開放，新北市淡水區新興里開辦預立遺囑法律講座，現場滿滿的社區居民，也讓里長吳錦泉相當驚訝，預立遺囑可以避免很多麻煩。

新興里長吳錦泉表示，過去傳統觀念，與長輩談到死亡或遺產總是會覺得不吉利等等，但隨著時代變化，許多人意識到提早做規劃，能夠替子女免去不少麻煩，是利大於弊，對於這次講座，市議員陳偉杰也相當支持，希望透過律師的專業講座，讓民眾提問，能夠一次了解所有的細節，許多人都帶著筆記本，仔細聆聽。

民眾說，預立遺囑可以避免很多紛爭，也是現在提早做規劃的好選擇。

律師羅健新也強調，很多人都是等遇到了才來想要怎麼解決，因該事先做好準備規劃，才能夠省去麻煩，也希望能夠從新興里開始，讓淡水地區的民眾都可以了解如何為自己的未來做最好的規劃。

淡水 遺產

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