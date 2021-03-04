下大雨候車亭下小雨 汐止民眾盼汰舊換新

汐止區拱北殿不但是地方信仰中心，更是賞楓景點，不過，公車候車亭是地方自己蓋的，不但簡陋時間一久鐵皮屋也漏水，民眾抱怨外面下大雨裡面小雨，等車很不方便，今(4)日市議員張錦豪會勘，討論將候車亭汰舊換新。

民眾說，這個候車亭是大家募資蓋的，也很久了，但是都會漏水，下大雨的時候外面下大雨裡面也都在下小雨了，所以，希望議員協助爭取能夠蓋新的候車亭。

拱北里長高世國指出，這個候車亭已經很破舊，今天感謝議員來會勘幫忙改善，另外，現在公車站牌上的字都很小，老人家看都很吃力，所以，也希望用公車動態資訊看板，字比較大之外，也能看到公車什麼時候會到，才不會一直呆呆的坐著等。

市議員張錦豪表示，目前的候車亭跟拱北點的景點看起來很不搭，所以，請交通局設置全新的候車亭，會列入今年優先施作。另外，這裡汐萬路二、三段交界處，因為一些玩車的、或是開車、騎車速度比較快，導致到拱北殿這個路口的時候，有車子要下來或上去，在這個轉彎有一個盲點在，會相當危險，之前也發生過一些事故，今天交通局也會回去研議如何讓這個路口更安全，錦豪是建議在路口做一個號誌，離峰時段用閃黃燈，並且在前面轉彎處加裝預告式的紅綠燈，讓人車通行更安全。