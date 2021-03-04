結束82小時燃燒惡夢 八里掩埋場家具幾乎燒光

新北市八里掩埋場火警連燒4天，至昨日下午5時終於撲滅，從2月28日上午7時通報後燃燒超過80小時，據環保局統計，原先堆置面積約2300平方公尺，起火初期約500平方公尺，因為後續悶燒超過3天，幾乎全面機都有受燃情形，已經燃燒碳化後的家具也將就地掩埋，不會再送到焚化廠。

八里掩埋場於2月28日上午7時42分通報火警，上午10時5分雖然已經控制火勢，但殘火持續延燒，消防局總計出動103輛車次、362人次才終於在昨日下午撲滅，並留有人車在現場負責警戒。

環保局表示，起火的巨大家具部分已碳化且泡水，目前朝就地掩埋處理，避免發生復燃。而關於起火原因則還要再調查，不排除民眾在排出大型家具時，混入易燃物如電池、瓦斯罐等引發自燃。

以往過年前夕由於垃圾量多，環保局清運的大型家具都會先暫堆於掩埋場，等年後才會送焚化廠，先前堆疊面積已達2300平方公尺，這次起火初期燃燒面積約500平方公尺，但因悶燒時間長，環保局估計幾乎全面積範圍多少都有受燃現象。環保局指出，日後會再針對還沒燃燒的家具統計，統計後會再送到焚化廠依照程序焚化。

環保局提醒民眾，電池類可交由便利商店或資源回收車，瓦斯罐則應使用完畢或在空曠上風處排空後回收；為避免再次發生，八里掩埋場未來將採少量分堆，並做好防火區隔。