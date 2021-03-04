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柯文哲因淡北道路遭里長嗆 侯友宜：謝謝讓雙北共榮

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜今視察新店寶高園區。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今視察新店寶高園區。記者吳亮賢／攝影

連結雙北市的淡北道路去年終於通過環評，但台北市北投區35名里長連署反對，認為將造成當地塞車，台北市長柯文哲今出席里長座談會時更被嗆「勾結新北市、背叛台北市」。新北市長侯友宜今表示，「謝謝柯市長給我們的支持，大家一起用心努力，讓雙北共榮。」

淡北道路連結新北市淡水區、台北市北投區，有望紓解台2線車潮，過去因影響紅樹林保護區未過環評，新北市政府重新規畫後，終於在去年初通過二階環評，待行政院核准補助經費後，即可發包動工。但許多台北市里長質疑，淡北道路是將新北塞車問題丟到北市，恐造成北投區大度路、立德路壅塞。

為此，新北市新工處連兩天拜會北投里長，說明淡北道路規畫及配套措施，期盼取得共識。但台北市長柯文哲今與北投里長座談時，35名里長當場提出反對淡北道路連署書，批評淡北道路罔顧北投民意，更嗆柯文哲，「承諾跳票、勾結新北市、背叛台北市」。

侯友宜今表示，從頭到尾都非常感謝柯市長，對於淡北道路滿滿的鼓勵，也有好的意見，面對大台北地區的發展，要能夠共創雙贏，「謝謝柯市長的鼓勵，也謝謝柯市長給我們的支持，大家一起用心努力，讓雙北共榮。」

北投 柯文哲

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