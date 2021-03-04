反對淡北道路 北投35里長連署嗆：新北塞車丟給北投

為解決台二線交通壅塞，新北市政府推動淡水河北側平面道路興建，力拚今年動工、2024年完工。但淡北道路另一端的台北市北投區居民，憂心一旦淡北道路完工後，恐將造成北投區大度路、立德路一帶大塞車，多位里長批評新北市把塞車問題帶到台北市，共有35里的里長上午與台北市長柯文哲進行市政座談會時，連名反對興建淡北道路。

柯文哲表示，已經請交通局收集里長意見並攜回檢討。交通局指出，已要求新北市承諾興建過程、通車後要減少對台北市的交通衝擊，也有收集沿線里長的意見，新北、台北的交通局副局長將成立淡北道路專責小組，回應里長的意見。

柯文哲上午與北投區45名里長舉行市政座談會，會中有35名里長共同提出反對淡北道路連署書；洲美里長蘇府庭指出，雙北是共同生活圈，但淡北興建，會從立德路下來，整個上班時間，大度路都會塞車，承德路、大業路甚至連榮總都會塞，他不是反對淡北道路，但應該要做高架引道，不能沒有配套，這會變成把新北塞車的問題丟給北投。

立農里里長潘建榮批評北市交通局欺上瞞下，淡北道路的公聽會從沒有來北投區開過，只有去年9月草率辦完4場說明會，這幾天才拜會里長，只講給里長聽，也沒告訴里民。

八仙里長黃永清也說，過去台北市前市長郝龍斌、馬英九都不做淡北道路，呼籲即將卸任的柯文哲，要留個好名聲。

里長汪志冰上午也參加座談會，她認為北市的配合款已經編了，馬上要開工，現在討論，能有不同的結果？她非常懷疑，因為已經定案。議員黃郁芬也質疑，過去台北市前市長郝龍斌、馬英九都不做淡北道路，柯文哲過去曾承諾，淡江大橋蓋了以後才會考慮淡北道路，為何現在卻要做？