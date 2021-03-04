淡水旅學堂辦「典藏回憶走讀」 一探馬偕來台宣教之路

馬偕來台宣教即將滿150年，淡水旅學堂將在3月14日將舉辦「典藏記憶｜北台第一旅行家-馬偕博士」走讀，從馬偕當時登陸淡水為基督宣教，開啟北台灣的宣教、醫療、教育之路，更流露出對淡水人與土地間的感情。

馬偕博士所寫的「馬偕遙記」記載的除了馬偕博士傳教過程的風土民情，淡水異鄉變故鄉的心情轉變，書中更可讀出馬偕搭船進船出，對於淡水山光水色地景成家鄉風景感動，文字將內心情緒溫度溫暖無比，也讓人體會當年淡水有趣人文內涵與文字下美麗風景。

為了讓人更了解馬偕宣教與留在淡水土地上的故事，淡水旅學堂透過馬偕駐腳埔頂相關地區進行走讀活動，不同年代舊影像回溯至馬偕博士當年同地點風景蛻變，讓人感受不同時間同地點的淡水歷史、建築、風景與土地故事。

旅學堂指出，當旅人走入時光隧道，以專人專業導覽方式看到以前的美麗風景與今日比較，更能了解淡水不為人知的往昔美麗風景改變原因與故事，獨到體驗方式，將特有的馬偕行腳變為有聲電影，旅途中更能遇到專業的角色扮演職人夏候橘助藝術展演當年人物，讓參與旅人置身在馬偕年代的舊時光進行對話，相信透過這樣的方式更能體驗馬偕當年的心境，也更能反思馬偕留給我們的美好及更加珍惜淡水。