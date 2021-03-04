到八里吃孔雀蛤要價800元 服務生澄清：疏忽結錯單

近日有民眾在FB「爆料公社二社」指出假日去新北市八里老街吃特產，點了孔雀蛤、蛤蜊，竟要價800元，認為「很久沒有被當盤子」，經媒體報導後，一位自稱是該店服務生的民眾回應，「是自己的疏忽買錯單」，希望不要因為自己的失誤，影響到商圈，也希望當事人給他道歉的機會。

自稱該店家服務員的民眾在貼文下方留言，「我是那買錯單的外場服務人員」，那天是他的疏忽買錯了單，還記得是兩個二十多歲的情侶，當時沒有馬上發現買錯桌號的單，是後來21桌過來買單才發現，當時有出去找，已經看不見他們的蹤影，確實是他的錯誤。

服務生指出，店裡從來沒有賣過一盤400的孔雀蛤跟蛤蜊，來過店的客人都知道的。沒想到一次買錯桌號單的失誤，影響到老闆跟店裡的商譽，甚至影響到整個八里的這個商圈，不能因為自己的失誤，就把整個商圈都負評。誠懇懇求各位給他一次道歉補償的機會，請當事人可以跟他聯繫，讓他當面道歉補償，真的很對不起。

服務生雖出面道歉、承認失誤，但仍有網友懷疑「還是不相信結錯桌」、「如果沒爆料，是否就不了了之」，原PO則在留言區緩頰：「的確是這樣，但人非聖賢，誰能無過，至少知道他們不是八里黑店」。