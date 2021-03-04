影／濕度夠、氣溫低 他在新北坪林、九份拍到雲海美景

新北市九份山區形成雲海，空拍高手謝志煌把握機會上山，拍下美景令人讚嘆。中央氣象局基隆氣象站主任林昆緯說，今天北部鋒面減弱，西南水氣北移，因為氣溫低、濕度夠，使得雲層生成高度較低，因此在低拔海就能看到雲海。

基隆市政府觀光及城市行銷處新聞科退休科長謝志煌，受齊柏林「看見台灣」紀錄片影響，自學空拍攝影，2014年花2個月拍成「飛悅基隆」影片，上傳YouTube網站，至今累計觀看人次62萬次；後來持續赴台灣各地空拍畫面，剪輯影片後上傳，與人分享台灣之美。

謝志煌說，今天一早他前往新北坪林山區拍攝雲海，跑了幾個地點，拍到不少滿意的畫面。準備打道回府時，聽說九份的雲海「爆滿」，約9點多趕到九份，還好仍拍到約20分鐘雲海美景，接著雲海便迅速消散。