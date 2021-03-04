快訊

政院拍板！退休軍教轉私校教師 退休俸、薪資都能拿

血流成河的街頭屠殺：緬甸開火鎮壓38死，國際社會怎救？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市春天意象 大安森林公園杜鵑花盛開

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
捷運大安森林公園站5號出口一出來就能看見日式庭園杜鵑花。圖／北市公園處提供
捷運大安森林公園站5號出口一出來就能看見日式庭園杜鵑花。圖／北市公園處提供

為了強化台北花園城市的印象，公園處在大安森林公園內打造杜鵑花海，再搭配繡球花，進入花期後美不勝收，目前大安森林公園的杜鵑花已開到5成，預計3月6日和7日會滿開，民眾把握花期前來賞花，安心地享受春暖花開的春季。

捷運大安森林公園站5號出口離看後，印入眼簾的便是充滿日式風格的三色平戶杜鵑繽紛登場杜鵑庭園，卵石的灰和草皮的綠襯托出盛開的欉狀杜鵑更顯繽紛。

捷運2號出口出站後，也設有百花園，各式浪漫的草花搭配杜鵑呈現英式自然花園風格；再經由中央主軸滿滿的帶狀草花走到大生態池， 就可以看到杜鵑花海，一路都是豐盛美景。

公園處副處長黃淑如表示，大安森林公園的杜鵑花現為主要景觀，有別於其他花展，杜鵑花直接種植於公園內，必須克服全年的嚴苛環境才能順利開出美麗的花朵，尤其是氣候暖化的影響，夏季酷暑造成的缺水和生長停滯，暖冬也使得花期混亂，都考驗著公園維護者的園藝能力。

公園處青年所柯少雄副主任解釋，杜鵑的原生地多在溫帶氣候或是高海拔山區，因此在調整杜鵑的種植環境上特別費心，從改良土壤環境開始，將公園原本的土壤拌入大量有機質，改善土壤的構造及保水性和通氣性，使得杜鵑的根部生長旺盛，更有利於對抗夏天的缺水逆境。

為了確保花朵更茂密飽滿，讓民眾能欣賞鮮花，公園處訂定整年的栽培工作計畫，包括施肥、修剪、除草、病蟲害防治，黃淑如說，可預期未來幾年杜鵑花將會開的更多更繽紛。

大安森林公園內的音樂舞台後方有杜鵑花海。圖／北市公園處提供
大安森林公園內的音樂舞台後方有杜鵑花海。圖／北市公園處提供

杜鵑 大安森林公園 捷運

延伸閱讀

淡北道路反對聲浪高 北市議員批：柯市府消極未提方案

北市推動AI智慧路口 內科、基隆路旅運縮短4-8分鐘

北市AZ疫苗施打順序 首批7000多位醫護優先

沒人在怕！ 房市329檔驚爆天量、北市帶頭衝

相關新聞

到八里吃孔雀蛤要價800元 服務生澄清：疏忽結錯單

近日有民眾在FB「爆料公社二社」指出假日去新北市八里老街吃特產，點了孔雀蛤、蛤蜊，竟要價800元，認為「很久沒有被當盤子...

影／濕度夠、氣溫低 他在新北坪林、九份拍到雲海美景

新北市九份山區形成雲海，空拍高手謝志煌把握機會上山，拍下美景令人讚嘆。中央氣象局基隆氣象站主任林昆緯說，今天北部鋒面減弱...

北市春天意象 大安森林公園杜鵑花盛開

為了強化台北花園城市的印象，公園處在大安森林公園內打造杜鵑花海，再搭配繡球花，進入花期後美不勝收，目前大安森林公園的杜鵑...

打造中和指標景點 漳和濕地重啟入園擬採預約制

新北市中和區封閉7年的漳和濕地有望於今年開放，目前正進行整修工程，議員張志豪今日邀請里長與市府單位會勘，達成重啟後採用預...

淡北道路反對聲浪高 北市議員批：柯市府消極未提方案

淡北道路於去年通過二階環評，但卻引來北投區市民反對，不僅不能紓解車流，反而讓銜接淡北道路的大業路、大度路交通更壅塞。北市...

北市推動AI智慧路口 內科、基隆路旅運縮短4-8分鐘

台北市長柯文哲推動智慧城市，北市從2019年起推動智慧號誌四年計畫，第一處內科、南軟等周邊9處主路口設置AI感測智慧號誌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。