北市春天意象 大安森林公園杜鵑花盛開

為了強化台北花園城市的印象，公園處在大安森林公園內打造杜鵑花海，再搭配繡球花，進入花期後美不勝收，目前大安森林公園的杜鵑花已開到5成，預計3月6日和7日會滿開，民眾把握花期前來賞花，安心地享受春暖花開的春季。

從捷運大安森林公園站5號出口離看後，印入眼簾的便是充滿日式風格的三色平戶杜鵑繽紛登場杜鵑庭園，卵石的灰和草皮的綠襯托出盛開的欉狀杜鵑更顯繽紛。

捷運2號出口出站後，也設有百花園，各式浪漫的草花搭配杜鵑呈現英式自然花園風格；再經由中央主軸滿滿的帶狀草花走到大生態池， 就可以看到杜鵑花海，一路都是豐盛美景。

公園處副處長黃淑如表示，大安森林公園的杜鵑花現為主要景觀，有別於其他花展，杜鵑花直接種植於公園內，必須克服全年的嚴苛環境才能順利開出美麗的花朵，尤其是氣候暖化的影響，夏季酷暑造成的缺水和生長停滯，暖冬也使得花期混亂，都考驗著公園維護者的園藝能力。

公園處青年所柯少雄副主任解釋，杜鵑的原生地多在溫帶氣候或是高海拔山區，因此在調整杜鵑的種植環境上特別費心，從改良土壤環境開始，將公園原本的土壤拌入大量有機質，改善土壤的構造及保水性和通氣性，使得杜鵑的根部生長旺盛，更有利於對抗夏天的缺水逆境。