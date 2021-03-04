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打造中和指標景點 漳和濕地重啟入園擬採預約制

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
前往漳和濕地會經過中和清潔隊車隊停放處，地方里長擔心民眾通過會有危險。張哲郢／攝影
前往漳和濕地會經過中和清潔隊車隊停放處，地方里長擔心民眾通過會有危險。張哲郢／攝影

新北市中和區封閉7年的漳和濕地有望於今年開放，目前正進行整修工程，議員張志豪今日邀請里長與市府單位會勘，達成重啟後採用預約制共識。張志豪提醒市府，由於漳和濕地緊鄰中和清潔隊，常有大型車進出，開放後仍要注意環境維持與動線管控，確保參觀民眾的安全。

過去漳和濕地曾在2013年短暫營運過，不過卻因國道橋梁補強維修在2014年初封閉，至今已7年。張志豪認為，漳和濕地附近都還有景點路牌，很多民眾還會詢問濕地在哪，代表未來若能開放，能夠吸引相當數量民眾來參訪。

市府去年向中央申請「都市方舟漳和濕地水環境營造計畫」，整體預算包含立委江永昌所爭取到1931萬前瞻預算以及827萬市府自籌，用來改善漳和濕地現況如木棧道、環境營造、硬體更新等。

張志豪與里長、環保局、交通局今日前往漳和濕地，由於濕地緊鄰中和清潔隊，一旁還有宅配公司，加上民眾若要前往只能走和城路1段271巷，張志豪擔心開放後會跟大車爭道發生危險，希望透過會勘找到適合辦法。

仁和里長林達建議，與其讓民眾跟車相爭，不如採預約制，再跟現場志工約好地點帶入園區，降低危險發生可能；錦中里長范榮豐補充，從271巷進來還要穿過清潔隊停車區才能到濕地，中間仍有不少大車穿梭，看能否增設專門出入口，一方面安全，也不會影響清潔隊作業。

在先前開放期間，漳和濕地就是採預約制，討論後張志豪也與各單位達成共識，沿用預約制採團進團出，不需要特別拓寬271巷，也能避免和大車爭道。

另外，張志豪說，在這7年封閉期間，漳和濕地生態發展更豐富，重啟不只讓在地居民能認識濕地，遊客來此也能發現，中和有一處具有教育意義的濕地。他也提醒政府，不只使重啟，未來開放後的維護與整治，都要仰賴市府多幫忙。

針對地方意見，環保局表示，5月完工期程不變，至於何時會開放還沒辦法確定，完工後還有許多程序要走，包括提出營運規畫給專業人士參考，看正式開放要給多少人預約，還有生態調查等工作，原則上會趕在今年開放。

作為漳和濕地唯一聯外的道路，和城路1段271巷大車出入頻率高，未來擬採預約制避免人車爭道。記者張哲郢／攝影
作為漳和濕地唯一聯外的道路，和城路1段271巷大車出入頻率高，未來擬採預約制避免人車爭道。記者張哲郢／攝影
漳和濕地一旁的濕地服務中心。記者張哲郢／攝影
漳和濕地一旁的濕地服務中心。記者張哲郢／攝影
漳和濕地目前整修中，木棧道翻新也是重點工程之一。記者張哲郢／攝影
漳和濕地目前整修中，木棧道翻新也是重點工程之一。記者張哲郢／攝影
新北市議員張志豪今日舉辦會勘，討論中和漳和濕地未來營運後的動線規畫。記者張哲郢／攝影
新北市議員張志豪今日舉辦會勘，討論中和漳和濕地未來營運後的動線規畫。記者張哲郢／攝影

濕地 國道

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