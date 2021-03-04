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若民眾有疑慮 侯友宜願率先打疫苗安民心

中央社 / 記者沈佩瑤新北4日電

新北市長侯友宜今天說，如果民眾施打武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗過程有疑慮，政府首長有責任率先施打，藉政府首長的帶動安民心，這是政府首長應盡責任。

首批11.7萬劑牛津AZ疫苗3日抵台，行政院長蘇貞昌說，將依事前公布接種順序，讓第一線醫事人員優先接種；如果疫苗不足，行政官員不會搶著接種，但如果對疫苗有疑慮，「我率先施打」。

侯友宜上午到新店區視察「寶高智慧產業園區統包工程」後，接受媒體聯訪是否願跟進時表示，支持中央政府施打順序，也相信中央在疫苗採購、品質和數量有一套做法。

新北市政府發言人蔣志薇告訴中央社記者，尊重中央施打順序，但如果民眾對疫苗有疑慮且如果有需要，侯友宜願率先施打，希望帶動民眾施打意願。

此外，媒體詢及，受疫情缺工、鋼價上漲等影響，營建成本增加，新北樹林萬大線二期及環狀線南北環廠商投標意願可能降低，連帶影響工期。

侯友宜表示，這段時間所有工程由於缺工、缺料面臨嚴苛挑戰，他要求所有同仁積極、勇敢承擔責任，一定要想辦法如期完成，相關局處在所有公共建設都會全力以赴；到目前為止，所有工程工期沒變，會全力克服困難，如期完工。

疫苗 侯友宜

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