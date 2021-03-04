淡北道路反對聲浪高 北市議員批：柯市府消極未提方案

淡北道路於去年通過二階環評，但卻引來北投區市民反對，不僅不能紓解車流，反而讓銜接淡北道路的大業路、大度路交通更壅塞。北市議員張斯綱今天表示，可以等淡江大橋竣工，測試交通壓力，再決定淡北道路的塞車問題要如何解決；議員鍾佩玲則批北市府太消極，只因沒出錢就不提方案，交通壅塞還是得由台北的市民承受。

淡北道路原訂今年中發包動工，2024年完工，但因為北投居民反對聲浪不斷，至今仍未動工。台北市長柯文哲今天到北投區公所和各里里長進行座談，里長們拿著「反對淡北道路連署書」向柯陳情。

張斯綱認為，不少民眾認為淡北道路會造成台北端塞車，且未來士北科學園區興建後，雙北的人車都會進入士林北投，居民擔心北市端下橋處會造成交通回堵。

張斯綱表示，可以等淡江大橋完竣後，測試新北環快的交通壓力，有沒有辦法有效紓解車潮，在想辦法解決淡北道路北市端的交通壅塞問題。

鍾佩玲表示，地方上一直都有反對聲浪，原因是淡北道路都是紓解淡水往台北的車流，從規劃上來看，整個士林北投或社子島都會塞車，這種規劃不僅沒辦法解決車流，反而造成更嚴重的塞車問題。

鍾佩玲說，柯市府因為沒有出資，所以態度相當消極，也沒有監控權，但造成的交通問題卻只能由台北市承受，過去也不曾向新北或中央提出方案，「好像不出錢就不用管一樣」。

張斯綱也直言，柯市府在淡北道路議題上有待加強，雙北和中央必須好好談出紓解交通的方案，新北希望能疏散淡水交通，但不要造成北市預期外的負擔。