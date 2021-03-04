快訊

防拖吊奧步全破解 老司機：沒有拖不走的車

私校畢業生有機會進台積電 台灣邁向徵才最困難國家原因為何？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡北道路反對聲浪高 北市議員批：柯市府消極未提方案

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
淡北道路起迄位置圖。圖／新北市新工處
淡北道路起迄位置圖。圖／新北市新工處

淡北道路於去年通過二階環評，但卻引來北投區市民反對，不僅不能紓解車流，反而讓銜接淡北道路的大業路、大度路交通更壅塞。北市議員張斯綱今天表示，可以等淡江大橋竣工，測試交通壓力，再決定淡北道路的塞車問題要如何解決；議員鍾佩玲則批北市府太消極，只因沒出錢就不提方案，交通壅塞還是得由台北的市民承受。

淡北道路原訂今年中發包動工，2024年完工，但因為北投居民反對聲浪不斷，至今仍未動工。台北市長柯文哲今天到北投區公所和各里里長進行座談，里長們拿著「反對淡北道路連署書」向柯陳情。

張斯綱認為，不少民眾認為淡北道路會造成台北端塞車，且未來士北科學園區興建後，雙北的人車都會進入士林北投，居民擔心北市端下橋處會造成交通回堵。

張斯綱表示，可以等淡江大橋完竣後，測試新北環快的交通壓力，有沒有辦法有效紓解車潮，在想辦法解決淡北道路北市端的交通壅塞問題。

鍾佩玲表示，地方上一直都有反對聲浪，原因是淡北道路都是紓解淡水往台北的車流，從規劃上來看，整個士林北投或社子島都會塞車，這種規劃不僅沒辦法解決車流，反而造成更嚴重的塞車問題。

鍾佩玲說，柯市府因為沒有出資，所以態度相當消極，也沒有監控權，但造成的交通問題卻只能由台北市承受，過去也不曾向新北或中央提出方案，「好像不出錢就不用管一樣」。

張斯綱也直言，柯市府在淡北道路議題上有待加強，雙北和中央必須好好談出紓解交通的方案，新北希望能疏散淡水交通，但不要造成北市預期外的負擔。

爭取20多年的淡北道路先前以過於接近紅樹林保護區為由環評未過，新北市政府重新規劃後，終於在去年通過二階環評。新北市府向中央爭取經費，淡北道路全長5.45公里，總經費約63億，新北負擔23億、營建署補助9億，另以專案向中央申請30.6億補助。

淡北道路完工模擬圖。圖／新北市新工處
淡北道路完工模擬圖。圖／新北市新工處

北投 塞車

延伸閱讀

北市推動AI智慧路口 內科、基隆路旅運縮短4-8分鐘

北市AZ疫苗施打順序 首批7000多位醫護優先

沒人在怕！ 房市329檔驚爆天量、北市帶頭衝

北市職院美睫美容課招生中 為你開創美麗人生

相關新聞

淡北道路反對聲浪高 北市議員批：柯市府消極未提方案

淡北道路於去年通過二階環評，但卻引來北投區市民反對，不僅不能紓解車流，反而讓銜接淡北道路的大業路、大度路交通更壅塞。北市...

北市推動AI智慧路口 內科、基隆路旅運縮短4-8分鐘

台北市長柯文哲推動智慧城市，北市從2019年起推動智慧號誌四年計畫，第一處內科、南軟等周邊9處主路口設置AI感測智慧號誌...

新北市府傳遭植入木馬病毒 侯友宜：幾乎隨時被攻擊

外傳新北市府有局處被植入木馬程式病毒，疑遭駭客攻擊，新北市長侯友宜今表示，資安被攻擊絕對不是一次，幾乎隨時有被攻擊的狀況...

營建成本增加恐延宕新北捷運工期 侯友宜：如期完工

受疫情缺工、鋼價上漲等影響，營運成本增加，新北樹林萬大線二期及環狀線南北環的廠商投標意願可能降低，連帶延後工期。新北市長...

700萬確保自來水出得來 猴硐居民不再看天取水

新北市瑞芳區猴硐神社一帶過去因屬自來水無法到達區域，居民多半引山泉水使用，容易受天氣影響，水利局為此補助700萬改善當地...

土城、永和、蘆洲3私托騎樓淨空 8日起禁停機車

新北自2016年起針對避難弱勢場所納入實施機車退出騎樓重點場域，新北交通局指出，經會勘後，土城私立永冠寶貝托嬰中心、永和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。