北市推動AI智慧路口 內科、基隆路旅運縮短4-8分鐘

台北市長柯文哲推動智慧城市，北市從2019年起推動智慧號誌四年計畫，第一處內科、南軟等周邊9處主路口設置AI感測智慧號誌後，只要車流量大，路口就會延長部分綠燈通行秒數，上路兩年後，內科周邊旅運效率縮短4至5分鐘；基隆、信義及光復南路周邊10處路口去年設置智慧路口號誌後，旅運時間也縮短7至8分鐘。

台北市交通局長陳學台說，市長柯文哲搶救內科交通，內科部分路口實施AI智慧號誌後，塞車的時間有稍稍改善，不過由於內科許多車輛還是往高速公路，常常車流是從高速公路回堵，相較基隆路的智慧路口成效，內科沒有這麼明顯，但與過去相比，還是有改善。

北市交工處長葉梓銓表示，目前台北市的智慧路口四年計畫，從2019至2022年，目標是設置55處動態號誌系統、38處行人感應性系統，目前已完成19處動態號誌路口，13處感應性路口。除已經建置的內科南軟、及基隆路部分路口，今年還會將基隆路的智慧號誌繼續往南延伸至辛亥路；另外中山北路五段、劍潭路口，也將於16處路口建置智慧號誌系統。

交控中心主任王耀鐸表示，台北市的智慧號誌是透過車輛與行人的偵測設備，由路口的感應性號誌、及交控中心車流監控，機動調整路口的號誌控制器，自2019年試辦智慧路口後，路口服務水準提升，平日車輛的旅運時間平均縮短8.9%、假日縮短16.2%。

另外，為提升主要幹道的行車效率，交通局也在13處行人路口設置感應性行人號誌，若無行人通行，路口將會延時轉換為行人綠燈。但為避免因下雨、或行人非站在感測器監測得到的範圍內，台北市的感應式行人智慧號誌，會在三至四周期後，儘管無行人，號誌還是會轉換為行人綠燈。

葉梓銓說，目前台北市的感應性號誌，已在文林北路75巷、中山北路五段378巷、民權東路、新生南路等多路段設置。今年還會設置12處、明年設置13處，設置標準只要是路寬達6線道以上、距離上下路口200公尺、離峰行人少等獨立路口，將評估設置感應式行人號誌。

至於台北市推動智慧號誌，交通局表示，僅會偵測行人及車輛數，並不會有進一步的辨識，無個資疑慮。