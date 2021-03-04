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創意大募集 十三行博物館打造高質感文化商店

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
十三行博物館文化商店寄賣徵選，即日起至4月30日止。圖／十三行博物館提供
十三行博物館文化商店寄賣徵選，即日起至4月30日止。圖／十三行博物館提供

位於新北市八里區的十三行博物館，特殊的建築外觀吸引大眾目光，緊鄰入口大廳的文化商店通透明亮，宛如時尚精品店質感的陳列方式，成為館內大受觀眾喜愛的「亮點空間」。商店內除了販售博物館自創商品之外，也持續不斷募集各方好手的創意，展現台灣多元文化面貌。

十三行博物館館長柏麗梅表示，文化商店販售的商品相當豐富精采，呼應博物館展覽特色，以考古學、人類學、民族學以及文化資產相關主題為重點。

柏麗梅表示，不但可以看到由鎮館之寶為範本創作的「人面陶罐玻璃罐」、將史前工具轉化為現代文具的「石器筆」，另外還有象徵台灣原住民族形象的折紙模型、客家族群創作的藍染衣飾，以及八里在地藝術家與秘魯原住民工藝師合作，重現數百年前印加帝國時代的飾品。可說是一個小小的「設計展館」，讓觀眾能夠透過嶄新的詮釋手法，認識不同國家、不同族群的古老事物。

正在大學攻讀文化創意產業學位的陳同學表示，賣店的質感最能顯示出一個博物館的品味，認為十三行文化商店最吸睛的地方在於那面超有氣勢的「書牆」，整個空間因為它而變得超有氣質，也襯托出店內商品的文化精神。

館方強調，十三行文化商店裡蒐羅了完整的考古學相關書籍，從學術論文到兒童繪本都有，歡迎大家來挖寶，也鼓勵作者、出版單位來此寄賣，讓考古知識傳遞更有趣！

十三行博物館文化商店寄賣徵選，即日起至4月30日止。凡對文化商品、出版品及食品設計、製造、銷售領域具有經驗及創意能力之個人、工作室或廠商均可申請，經十三行博物館依商品性質、商品設計及創意、價格與市場接受度等評審標準進行審核。更多資訊請至十三行官網或粉絲專頁查詢。

十三行 博物館

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