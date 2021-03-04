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700萬確保自來水出得來 猴硐居民不再看天取水

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
猴硐一百階、猴硐神社、九瓊路一帶近期完成簡易自來水系統改善工程，提供當地居民穩定自來水源。圖／新北市水利局提供
猴硐一百階、猴硐神社、九瓊路一帶近期完成簡易自來水系統改善工程，提供當地居民穩定自來水源。圖／新北市水利局提供

新北市瑞芳區猴硐神社一帶過去因屬自來水無法到達區域，居民多半引山泉水使用，容易受天氣影響，水利局為此補助700萬改善當地自來水系統，提供約76戶民眾穩定用水，不必煩惱降雨量不足的問題。

山泉水的多寡取決於降雨量，若降雨量不足就容易出現缺水，這次在猴硐一百階、猴硐神社、九瓊路一帶，水利局補助區公所進行簡易自來水改善工程，欲增加簡易自來水系統的儲水容量，改善民生用水問題。

工程內容包括增設10噸儲水塔8座、2噸儲水塔2座、取水口4處及4英吋送水HDPE管線2072公尺、3英吋送水HDPE管線238公尺，2英吋送水HDPE管線886公尺，完工後足以應付長時間降雨量不足的缺水狀況。

水利局表示，新北市城鄉地理環境差異大，對於目前還未能使用自來水的地區，每年會透過市府編列5千萬預算，提升自來水普及率以及簡易自來水系統建置，讓生活在不同環境的居民都能獲得相應的照顧。

雨量 猴硐

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