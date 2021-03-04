土城、永和、蘆洲3私托騎樓淨空 8日起禁停機車

新北自2016年起針對避難弱勢場所納入實施機車退出騎樓重點場域，新北交通局指出，經會勘後，土城私立永冠寶貝托嬰中心、永和私立葡萄園托嬰中心、蘆洲私立小熊森林托嬰中心，自3月8日起實施機車退出騎樓措施。

避難弱勢場所包含護理之家、老人長照中心、托嬰中心，實施機車退出騎樓後，一旦發現有違停車輛均立即移請警察局開單拖吊，警方去年共舉發110件，並依違反道路交通管理處罰條例開罰600元至1200元罰款。

停車營運科長許芫綺說，新北實施機車退出騎樓已11年，迄今實施113條計畫型路段及103處避難場所，共淨空93.17公里長的騎樓，若發現違停車輛，民眾可撥打1999市民專線或110檢舉，警方將儘速前往稽查，並逕行舉發或拖吊。

交通局表示，若有發現商家堆放椅子、路擋皆屬道路障礙，最高可罰2400元，騎樓淨空後，還給民眾舒適的通行空間，也提升生活品質和市容環境整潔。