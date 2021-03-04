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陶藝大師張麗娟陶瓷博物館創作個展 作品混搭中外風格

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
作品「三截蟲探測器」細緻筆觸疊出色彩層次，再裝飾機器零件，未來感十足。記者張睿廷／攝影 圖說2︰
作品「三截蟲探測器」細緻筆觸疊出色彩層次，再裝飾機器零件，未來感十足。記者張睿廷／攝影 圖說2︰

新北市立鶯歌陶瓷博物館即日起將於B1陶藝長廊展出「人工智慧─張麗娟創作個展」。陶藝家張麗娟近年特別喜歡蒐集各式各樣造形精巧有趣的齒輪、螺絲釘、螺旋漿或是鏡片，讓這些機器和水電零件成為陶瓷生物創作中的一部分，呈現對未來生物體想像的樣貌，展出時間至21日。

原本學商的張麗娟40多歲時因緣際會接觸陶藝，在劉鎮洲老師的陶藝工作室學習，啓發了對藝術的熱情，後來陪著念書的孩子搬到加拿大溫哥華，並進入當地藝術學校學陶，2007年獲得埃米莉•卡爾藝術與設計大學（Emily Carr University of Art and Design）美術學士學位。

張麗娟說︰自己創作的初心就是趣味、幽默，不談人生大道理，去年全球各地受疫情影響人們的生活、心情，這次創作不同於以往，加入代表新生命的鮮艷色彩，希望帶給觀眾充滿活力的能量。十多年來，她的作品在各種國際競賽展覽中展出，作品「水管工人」還獲得「2020臺灣國際陶藝雙年展」入選肯定。

本次個展共展出21組件想像力精采的作品，饒有趣味！例如「三截蟲探測器」，連接三個以釉下彩繪的橢圓坯體，細緻筆觸疊出色彩層次，再裝飾機器零件，創作未來感十足的生物。

另外，「戴潛水頭盔的章魚」以雕塑手捏章魚，戴著金屬感的潛水頭盔，仔細從頭盔鏡頭往內看，映入眼簾的海底世界彩繪陶板，宛如章魚所看到的視角，讓人會心一笑。

對展覽有興趣的民眾，可於3月6日下午2時至4時前至鶯歌陶瓷博物館聆聽張麗娟親自解說作品。另外，3月20日10時至17時，在陶博館國際駐村中心舉辦「仿生製造工作坊」，張麗娟不僅分享經驗，還會親自示範她的特殊技法！難得的機會，對陶藝有興趣的民眾千萬不可錯過！

張麗娟與「戴潛水頭盔的章魚」合影，民眾欣賞該作品時，可從金屬感的潛水頭盔鏡頭往內看，將看見美麗的海底世界彩繪陶板。記者張睿廷／攝影
張麗娟與「戴潛水頭盔的章魚」合影，民眾欣賞該作品時，可從金屬感的潛水頭盔鏡頭往內看，將看見美麗的海底世界彩繪陶板。記者張睿廷／攝影

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