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公車行動支付試辦2個月 民眾仍搭到無掃描機台美意打折
因應多元支付發展，交通部公路總局1月5起，挑選5條路線率先導入QR code行動支付，其中包含台北基隆國道客運2088、1800。立委蔡適應今天表示，試辦迄今滿2個月，仍接到民眾反映部份車輛尚未安裝新機器，導致政府試辦美意打折。
蔡適應說，經辦公室向公路總局瞭解，公總回覆表示，部份路線因配合鄰近路線尖峰時間調配車輛，導致民眾撲空，公總將會盡速要求相關業者於3月底之前增加新機安裝的車數，確保民眾能夠享受行動服務的便利性。
國光客運基隆站說，對於民眾無法享用試辦優惠，國光客運感到抱歉，國光一直致力在解決，但機台廠商沒有辦法配合。目前還在試辦中、車機異常或故障偏高，會盡速要求廠商維修並要求如數購置的預備機交貨。
國光客運指出，經聯繫基隆站了解目前車機裝設使用情況，目前車機裝機率約95%，每天早上遇到最大問題是車機問題、主要是無法順利感應成功居多，但月台服務人員、均馬上為民眾服務處理解決問題，如真無法感應完成會請乘客搭乘下一班車，因班次密集。
靠一支手機就可以輕鬆搭車，交通部公路總局推動公車先導QR code行動支付，初期先挑選5條路線試營運，2條基隆的通勤路線1800、2088加入試辦，許多乘客已轉換票證到行動支付，上車後不用再找卡，試辦的折扣有感，不少通勤民眾反映很好。
公路總局指出，公路客運基本里程免費，搭超過基本里程，大都會客運2088票價32到63元，優惠折25元；國光客運1800票價31到56元，優惠折25元；豐原客運865、866，票價20到119元，優惠票價半價；墾丁快線9189，票價31到401元，優惠31元。以上行動支付業者均再優惠實收票價的20%（以各家平台的點數回饋）。
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