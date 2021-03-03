吃2盤孔雀蛤、蛤蜊要價800被當盤子？八里觀光協會：實價200元

有民眾在FB「爆料公社二社」指出假日去新北市八里老街吃特產，點了孔雀蛤、蛤蜊，竟要價800元，認為「被震撼教育」、「很久沒有被當盤子」；八里觀光發展協會表示，此言論對優質商家不公平，實際走訪商家每盤單價約200元左右，希望大家支持優質商家。

民眾在爆料公社留言，「昨天（2月28日）去八里渡船頭老街後段小吃攤販，心血來潮想吃個這裡的特產，結帳的時候被震撼教育了，這兩盤八百塊 ，不含玉米，是觀光區正常發揮嗎？？」

新北市八里左岸觀光發展協會理事長邱毓奇表示，實際走訪八里渡船頭老街，約有十來攤位眅售新鮮孔雀蛤、蛤蜊，除了新鮮美味，價格也十分合理，平均每盤單價約200元左右，經濟美味；他建議除了品嚐特色美食外，也可吃著名的雙胞胎。