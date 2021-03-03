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吃2盤孔雀蛤、蛤蜊要價800被當盤子？八里觀光協會：實價200元

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
有民眾在FB「爆料公社二社」指假日去新北市八里老街吃特產，點了孔雀蛤、蛤蜊，總計要800元。圖／翻攝「爆料公社二社」
有民眾在FB「爆料公社二社」指假日去新北市八里老街吃特產，點了孔雀蛤、蛤蜊，總計要800元。圖／翻攝「爆料公社二社」

有民眾在FB「爆料公社二社」指出假日去新北市八里老街吃特產，點了孔雀蛤、蛤蜊，竟要價800元，認為「被震撼教育」、「很久沒有被當盤子」；八里觀光發展協會表示，此言論對優質商家不公平，實際走訪商家每盤單價約200元左右，希望大家支持優質商家。

民眾在爆料公社留言，「昨天（2月28日）去八里渡船頭老街後段小吃攤販，心血來潮想吃個這裡的特產，結帳的時候被震撼教育了，這兩盤八百塊 ，不含玉米，是觀光區正常發揮嗎？？」

新北市八里左岸觀光發展協會理事長邱毓奇表示，實際走訪八里渡船頭老街，約有十來攤位眅售新鮮孔雀蛤、蛤蜊，除了新鮮美味，價格也十分合理，平均每盤單價約200元左右，經濟美味；他建議除了品嚐特色美食外，也可吃著名的雙胞胎。

八里區公所表示，八里左岸地區是鄰近大台北地區的戶外踏青好去處，交通便捷外，平日及假日還有為數不少的自行車愛好者沿新北市河濱自行車道系統，騎乘遨遊八里左岸地區，欣賞左岸淡水河景外，可造訪十三行博物館、挖子尾保護區、文化特色公園及去年完工最熱門美拍的打卡景點「八里結婚廣場」，位於左岸觀海大道上的風帆碼頭也在2月27日正式啟用，歡迎大家一起來八里遊玩。

去年由高灘處設置完工的熱門美拍打卡景點「八里結婚廣場」。圖／八里區公所提供
去年由高灘處設置完工的熱門美拍打卡景點「八里結婚廣場」。圖／八里區公所提供

八里 爆料公社

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