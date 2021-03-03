淡水天際線說明會今舉辦 城鄉局：多詢問基地高度限制

新北市城鄉局今天在淡水區公所舉辦「和諧天際線」說明會，但今天到現場聽說明會人數不多，城鄉局表示，今天多為了解相關內容，以及基地所在位子的高度限制，如有相關意見仍可在公展期間填寫陳情單給市府，議員認為，希望能藉著和諧天際線高度管制，保留當地地貌特色。

都市設計科科長李淑玲表示，今日來聽說明會的有建商、民眾，人數雖不多，但因還在公展期間，民眾如有相關意見或是要陳情，都可以填寫陳情單給市府，公展期限至3月18號。

李淑玲表示，因建築物基地位處海拔高度不同，目前多為建商來詢問所在建築物基地的限制高度為何，以及來了解相關說明內容，尚未收到相關陳情意見。

淡水竹圍地區背倚大屯山、面朝淡水河，擁有優美自然景觀，但現行建物限高缺乏明確依據，在認定是否遮蔽山景時經常出現爭議，新北市府啟動建築高度評估計畫，明訂各街廓建物天際線高度，變更計畫書即日起公展30天，預計4月在新北都委會大會審議，送內政部核定後發布實施。

城鄉局表示，依現行淡水（竹圍地區）細部計畫土地使用分區管制要點，自淡水河對岸八里觀看，山坡地建物至少保留後側大屯山自然天際線20%高度不受遮蔽，但若與基地前側或兩側現有建物高度落差太大，可經都設委員會同意後放寬高度，產生「和諧天際線」。

新北市議員鄭宇恩表示，希望能藉著和諧天際線高度管制，落實管控及資訊透明化，減少爭議，更有效保護大屯山系天際線景觀，保留淡水地區地貌特色。