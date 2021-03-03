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新店行政園區4月起進駐 議員籲盤點舊廳舍活化

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
行政機關將於今年4月起陸續進駐新店行政園區。圖／新北城鄉局提供
行政機關將於今年4月起陸續進駐新店行政園區。圖／新北城鄉局提供

新店行政園區去年底主體完工，包括新店區公所、地政所等預計清明連假時搬入，成為首批進駐的行政機關，新北市長侯友宜今於市政會議時表示，行政機關搬遷後，原有舊廳舍要由市府規畫活用，避免閒置。議員認為新北還有永和、土城、新莊等行政園區在規劃中，應提前一併盤點；財政局表示，園區新舊廳舍規畫會由專案會議討論，每月也會召開跨局處會議，媒合廳舍空間供需。

新店行政園區包含30層樓高住宅大樓、31樓的行政大樓及9層樓的新店國民運動中心，行政大樓將整併新店區公所、新店警分局、新店消防分隊、新店地政事務所、新店戶政事務所、國稅局新店稽徵所、稅捐處新店分處等行政機關。

新店區長朱思戎今於市政會議時指出，7至9樓的區公所裝修工程已於今年初開工，預計4月初完工，計畫在清明連假完成搬遷後啟用，13、14樓的地政事務所及15、16樓的新店稽徵所，也預計在4月進駐，其餘機關則會在今年上半年前陸續進駐。

侯友宜表示，行政機關要提前做好進駐準備，不要兵荒馬亂，另進駐後騰出的舊有廳舍及土地，財政局及城鄉局也要預先規畫，如都更提高土地使用價值或活化利用廳舍，避免閒置。

市議員陳儀君說，未來新店行政園區缺少大型活動空間，新店調解委員會搬去行政園區後，原址可作為市民活動中心，滿足周邊里民及公所大型活動需求；市議員鍾宏仁則表示，有些行政機關建物仍未到使用年限，市府規劃整併時，不一定要拆除重建，另舊有廳舍應做全市性盤點，預先保留為托育、托老等公益設施。

新店區公所表示，新店調解委員會搬遷後，原址將作為活動中心，並視使用需求進行整修；財政局公有財產管理科長劉學文表示，新店行政園區多數機關為原地重建，其餘如新店衛生所原廳舍將調配作為長照、日照中心等社福機構，新店交通分隊原廳舍則作為消防局安坑分隊。

劉學文說，每座行政園區皆會由專案會議討論進駐機關及舊有廳舍規畫，另財政局每月也會舉行跨局處會議，依各機關廳舍供需狀況進行媒合。

行政機關將於今年4月起陸續進駐新店行政園區。圖／新北城鄉局提供
行政機關將於今年4月起陸續進駐新店行政園區。圖／新北城鄉局提供

侯友宜 政大

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