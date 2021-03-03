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船舶及沿海建設噪音危害生物 海大籲制定水下噪音規範

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
船舶及沿海建設噪音危害生物，海大籲制定水下噪音規範。圖／國立台灣海洋大學提供
船舶及沿海建設噪音危害生物，海大籲制定水下噪音規範。圖／國立台灣海洋大學提供

國立台灣海洋大學今天指出，看似平靜的海洋其實暗藏無形殺手，海面上船舶來來往往及沿海建設等都會引發水下噪音，危害海中生物健康。系統工程暨造船學系柯永澤榮譽教授表示，環境是可逆的，只要有管制，噪音就會降下來，但聽覺系統被破壞後就沒有辦法可逆了，呼籲政府應該重視海洋噪音危害，盡快訂出水下噪音規範標準。

海洋大學振動噪音工程研究中心主任許榮均說，水下噪音可能會改變海洋生物行為及影響其聽覺系統，聲音在水中的傳播比在空氣中傳播的更快、更遠，許多海洋生物都依靠聲音辨識周遭環境。

許榮均表示，一般而言水下噪音成因包含自然產生的風浪或地震，人為噪音包含船舶航行時引擎、螺槳振動噪音以及水下施工噪音最為嚴重。實驗室測得快艇螺旋槳水下噪音約160分貝以上，換算空氣環境噪音約為100分貝，這樣的音量長期暴露足以讓人耳受傷，在海中，海洋生物受到同樣的威脅，如是哺乳類動物聽覺也會受損。

水下噪音對海洋生態帶來負面影響，改變海洋生物行為、破壞聽覺器官、也可能影響繁殖行為，嚴重時甚至可能造成生物死亡。柯永澤說，水下噪音到達某一定程度魚群就會避開，表示他們對噪音是很敏感的，且不同的魚種，對聲音頻率的感知不盡相同。

為了降低螺槳發出的噪音，柯教授還設計出高性能端板螺槳，葉尖處的端板會抑制「渦空泡」產生，降低振動噪音強度，達到減低振動噪音與節能的效果，可應用於各型快艇、遊艇及艦艇上。

海大表示，近10年歐美各國也紛紛制定船舶水下噪音管制規範，但目前台灣環保署只有針對離岸風電、水下施工距噪音中心750公尺範圍不得超過160分貝的行政命令，政府應盡早制定一套管制規範，還給海洋生物一個寧靜舒適的生活環境。

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