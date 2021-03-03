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世界野生動植物日 新北復育「野外滅絕級」烏來杜鵑
今天是聯合國訂定的「世界野生動植物日」，新北市農業局於石碇高中種植30株5年生「野外滅絕級」烏來杜鵑種苗，建立全台第一座烏來杜鵑在無性繁殖與有性繁殖的對照區，作為烏來杜鵑教育及多樣性復育基地。
農業局副局長徐開宇指出，烏來杜鵑原生地在北勢溪，民國73年翡翠水庫竣工將其淹沒後，便漸漸消失於野外，目前僅存人工栽培植株，被農委會評估為「野外滅絕級植物」，亟待復育與推廣。
農業局於104年起與嘉義大學合作培育1200株烏來杜鵑實生(種子)苗，今年起將5年生的植株移植至適宜棲地，讓烏來杜鵑能在野地自然的繁衍復育。
嘉義大學教師林瑞進表示，過去復育時栽種的烏來杜鵑多為無性繁殖的扦插苗，雖可保留母株優良性狀，但因基因相同，無法對抗極端氣候變化，有性繁殖基因多樣性高，可提高後代子孫對逆境抗性，因此，推廣烏來杜鵑實生苗復育刻不容緩。
石碇高中校長楊憶湘表示，104年起與農業局合作於校園栽種2000株的烏來杜鵑，農業局也邀請林瑞進老師指導修枝採穗等工作，操場周邊都可見花蹤，為校園增添不少姿色。今日於石碇高中栽種的基因多樣性烏來杜鵑種子苗，更讓石碇高中成為名符其實的「烏來杜鵑」教育及多樣性復育基地。
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