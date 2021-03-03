快訊

福原愛被江宏傑氣哭 向閨密吐苦水內幕流出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界野生動植物日 新北復育「野外滅絕級」烏來杜鵑

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
烏來杜鵑近照。圖／新北市農業局提供
烏來杜鵑近照。圖／新北市農業局提供

今天是聯合國訂定的「世界野生動植物日」，新北市農業局於石碇高中種植30株5年生「野外滅絕級」烏來杜鵑種苗，建立全台第一座烏來杜鵑在無性繁殖與有性繁殖的對照區，作為烏來杜鵑教育及多樣性復育基地。

農業局副局長徐開宇指出，烏來杜鵑原生地在北勢溪，民國73年翡翠水庫竣工將其淹沒後，便漸漸消失於野外，目前僅存人工栽培植株，被農委會評估為「野外滅絕級植物」，亟待復育與推廣。

農業局於104年起與嘉義大學合作培育1200株烏來杜鵑實生(種子)苗，今年起將5年生的植株移植至適宜棲地，讓烏來杜鵑能在野地自然的繁衍復育。

嘉義大學教師林瑞進表示，過去復育時栽種的烏來杜鵑多為無性繁殖的扦插苗，雖可保留母株優良性狀，但因基因相同，無法對抗極端氣候變化，有性繁殖基因多樣性高，可提高後代子孫對逆境抗性，因此，推廣烏來杜鵑實生苗復育刻不容緩。

石碇高中校長楊憶湘表示，104年起與農業局合作於校園栽種2000株的烏來杜鵑，農業局也邀請林瑞進老師指導修枝採穗等工作，操場周邊都可見花蹤，為校園增添不少姿色。今日於石碇高中栽種的基因多樣性烏來杜鵑種子苗，更讓石碇高中成為名符其實的「烏來杜鵑」教育及多樣性復育基地。

嘉義大學林瑞進副教授說明烏來杜鵑實生苗種植方式。圖／新北市農業局提供
嘉義大學林瑞進副教授說明烏來杜鵑實生苗種植方式。圖／新北市農業局提供
石碇高中學生體驗種植烏來杜鵑實生苗。圖／新北市農業局提供
石碇高中學生體驗種植烏來杜鵑實生苗。圖／新北市農業局提供

烏來 杜鵑 基因

延伸閱讀

附近AED在哪 新北消防LINE帳號一查便知

新北隨機環抱女子持刀抵脖 男強盜400元又趁亂摸胸遭訴

保護野生動物 新北在多處架設移動式監視器觀察蹤跡

新北拚汙水接管率 附加後巷彩繪服務

相關新聞

動畫解析淡北道路 北投仍多數里長反對工程

新北市新工處昨日起陸續與雙北交通局拜訪北投、士林一帶里長，針對淡北道路以動畫呈現說明工程，雖有部分里長認同淡北道路，但仍...

淡水天際線說明會今舉辦　城鄉局：多詢問基地高度限制

新北市城鄉局今天在淡水區公所舉辦「和諧天際線」說明會，但今天到現場聽說明會人數不多，城鄉局表示，今天多為了解相關內容，以...

淡水樹興社區拚全國金牌農村 展現三生成果

新北市淡水區樹興里有茶籽油產業外，近幾年也在發展種植山芋頭及許多農產品，帶動社區農產經濟的發展，因此，日前行政院農會委水保局及新北市農業局、淡水區公所等單位到社區，輔導參與全國金牌農村評選，展現生產、生活以及生態的三生努力成果。

雙溪三忠廟百年媽祖遶境 祈求疫情消退

雙溪區三忠廟祭祀文天祥、陸秀夫、張世傑等名將，至今已239年歷史，每年農曆正月二十日媽祖遶境活動也延續百年之久，今(3)日遶境特別要求隊伍及陣頭要量體溫、戴上口罩，為新一年疫情消退祈福。

十八王公廟前廣場動工 參拜、看海一次滿足

石門區舊台二線旁的十八王公廟，因為新橋的建設，讓以往的繁榮景象不再，為要找回榮景，石門區公所以台電城鄉風貌經費，動工整修廟前廣場景觀，規劃停車空間與環形步道，要讓遊客透過這條步道參拜或是看海一次滿足。

新店行政園區4月起進駐 議員籲盤點舊廳舍活化

新店行政園區去年底主體完工，包括新店區公所、地政所等預計清明連假時搬入，成為首批進駐的行政機關，新北市長侯友宜今於市政會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。