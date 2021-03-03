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住戶控遭騙、業者稱合法 永和公寓改裝套房惹爭議

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市議員羅文崇（中）到永和一處公寓關心住戶與包租代管業者發生的爭議。圖／新北市工務局提供
新北市議員羅文崇（中）到永和一處公寓關心住戶與包租代管業者發生的爭議。圖／新北市工務局提供

新北市永和一處公寓，因5樓包租代管業者被住戶抗議騙簽「直下層同意書」，將樓上改裝成分租套房，日前掛上紅布條表達不滿。新北市議員羅文崇今日前往會勘，工務局也發表聲明，但目前住戶、業者雙方各說各話，工務局建議採取司法途徑處理，由司法進行調查保障雙方權益。

新北市自前年1月起規定，若室內需要裝修，須檢附「直下層住戶之同意書」，而永和區福和路309巷一處公寓就有住戶控訴，被樓上包租代管業者以長輩入住需要增加衛浴設備為理由，騙簽同意書，實際卻是改成分租套房，惹得住戶相當不滿。

工務局回應，在上周接獲民眾投訴後及派員到現場勘查，並拿業者提出的裝修圖比對，現場與裝修圖無異，並無不法。至於是否有騙簽同意書一事，雙方各說各話，工務局建議採取司法途徑處理，由司法進行調查保障雙方權益。

羅文崇建議市府，有鑑於這次事件非頭一遭，新店也有類似情形發生，市府應加強住戶警覺，可以在同意數空白處加註，請住戶務必詳閱內容等文字，清楚表達改裝完後的格局，避免再有業者或住戶發生衝突。

司法 羅文崇

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